Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Тест на наблюдательность: найдите разницу между двумя рисунками за 18 секунд arrow

Тест на наблюдательность: найдите разницу между двумя рисунками за 18 секунд

15 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест на наблюдательность: найдите разницу между двумя рисунками за 18 секунд
Найдите три отличия. Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сможете найти три отличия во внешне одинаковых рисунках? Конечно, если у вас острое зрение, развиты наблюдательность и внимательность.

Интересную оптическую головоломку предложил ресурс Fresherslive.

Читайте также:

Что такое оптическая головоломка

Это иллюзия, вызванная зрительной системой, характеризующаяся визуальным восприятием, отличающимся от реальности.

Что делают оптические головоломки

Они испытывают ваши глаза, мозг и навыки мышления на крепость.

Многие озадачены этой оптической головоломкой. Внимательно посмотрите на рисунок, разницу можно увидеть в отдаленной области изображения, если вы посмотрите туда. Если вы не можете найти ее, то смотрите на правильный ответ.

Раньше мы предлагали решить математическую головоломку и проверить остроту своего ума. Также публиковали интересный тест на трезвость, который даже не под хмельком пройти трудно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз