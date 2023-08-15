Тест на наблюдательность: найдите разницу между двумя рисунками за 18 секунд
Сможете найти три отличия во внешне одинаковых рисунках? Конечно, если у вас острое зрение, развиты наблюдательность и внимательность.
Интересную оптическую головоломку предложил ресурс Fresherslive.
Что такое оптическая головоломка
Это иллюзия, вызванная зрительной системой, характеризующаяся визуальным восприятием, отличающимся от реальности.
Что делают оптические головоломки
Они испытывают ваши глаза, мозг и навыки мышления на крепость.
Многие озадачены этой оптической головоломкой. Внимательно посмотрите на рисунок, разницу можно увидеть в отдаленной области изображения, если вы посмотрите туда. Если вы не можете найти ее, то смотрите на правильный ответ.
Раньше мы предлагали решить математическую головоломку и проверить остроту своего ума. Также публиковали интересный тест на трезвость, который даже не под хмельком пройти трудно.