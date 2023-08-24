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Дуже підступна головоломка з сірниками: розв'язує один зі 100

24 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Дуже підступна головоломка з сірниками: розв'язує один зі 100
Один сірник поклали не там, де треба. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Продовжуємо вправи для мозку. Розв'яжіть рівняння 14-1=1, перемістивши лише один сірник.

Поки ви думаєте над правильною відповіддю, розповімо вам про задачі тисячоліття.

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Задачі тисячоліття

Це сім математичних проблем, охарактеризовані Інститутом Клея у 2000 році як "важливі класичні задачі, розв'язання яких не знайдено впродовж багатьох років".

За розв'язання кожної з цих проблем інститутом Клея запропоновано приз у розмірі 1 млн доларів.

  1. Рівність класів P і NP.
  2. Гіпотеза Годжа.
  3. Гіпотеза Пуанкаре.
  4. Гіпотеза Рімана.
  5. Теорія Янга — Мілса.
  6. Рівняння Нав'є — Стокса.
  7. Гіпотеза Берча та Свіннертона-Даєра.

Станом на 2023 рік лише одна з семи задач тисячоліття — гіпотеза Пуанкаре — розв'язана Григорієм Перельманом.

Зрозуміло, що наша вправа з сірниками до таких задач аж ніяк не відноситься, тому, сподіваємося, ви вже її розв'язали.

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо правильну відповідь.

Робимо раз.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували цікаву головоломку з сірниками. Також публікували тест на спостережливість.

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