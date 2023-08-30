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Математическая головоломка: решат лишь люди с хорошим логическим мышлением

30 августа 2023 07:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Математическая головоломка: разрешат только люди с хорошим логическим мышлением
Следует задействовать все свои навыки логического мышления. Рисунок: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Предлагаем интересную математическую головоломку. Каков будет правильный ответ: 65÷5x4+3-8=?

Головоломку нашел ресурс Freshers Live.

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А пока вы думаете о решении задачи, напомним основные аргументы в пользу изучения математики детьми. Ведь до начала школьных занятий остались считанные дни.

Математика развивает мышление

  • учит обобщать и выделять важное;
  • анализировать и систематизировать;
  • находить закономерности и устанавливать причинно-следственные связи;
  • рассуждать и делать выводы;
  • мыслить логически, стратегически и отвлеченно.

Математика улучшает память

  • тренирует мозг и память;
  • развивает гибкость ума, чтобы понять взаимосвязи;
  • учит охватывать проблему целиком, чтобы находить нестандартные выходы из разных ситуаций.

Математика закаляет характер

  • тренирует внимательность;
  • развивает настойчивость;
  • укрепляет ответственность;
  • усиливает точность и аккуратность.

Математика развивает навыки решения бытовых задач

  • учит не домысливать, а оперировать только точными данными;
  • показывает путь оценки информации, а не механического ее запоминания;
  • стимулирует анализ и размышление, чтобы понять и усвоить новый материал или жизненный урок.

Решение задач усиливает психологическую устойчивость

  • улучшает эмоциональный фон;
  • избавляет от тревоги;
  • помогает контролировать эмоции;
  • предупреждает стресс.

Вы уже знаете правильный ответ? Проверьте себя.

Правильный ответ

65÷5x4+3-8 = 13x4+3-8 = 47

Раньше мы предлагали решить не менее интересные математические головоломки — здесь и здесь.

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