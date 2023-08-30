Математическая головоломка: разрешат только люди с хорошим логическим мышлением

Математическая головоломка: решат лишь люди с хорошим логическим мышлением
30 августа 2023 07:45
Следует задействовать все свои навыки логического мышления. Рисунок: Freshers Live
Предлагаем интересную математическую головоломку. Каков будет правильный ответ: 65÷5x4+3-8=?
Головоломку нашел ресурс Freshers Live.
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А пока вы думаете о решении задачи, напомним основные аргументы в пользу изучения математики детьми. Ведь до начала школьных занятий остались считанные дни.
Математика развивает мышление
- учит обобщать и выделять важное;
- анализировать и систематизировать;
- находить закономерности и устанавливать причинно-следственные связи;
- рассуждать и делать выводы;
- мыслить логически, стратегически и отвлеченно.
Математика улучшает память
- тренирует мозг и память;
- развивает гибкость ума, чтобы понять взаимосвязи;
- учит охватывать проблему целиком, чтобы находить нестандартные выходы из разных ситуаций.
Математика закаляет характер
- тренирует внимательность;
- развивает настойчивость;
- укрепляет ответственность;
- усиливает точность и аккуратность.
Математика развивает навыки решения бытовых задач
- учит не домысливать, а оперировать только точными данными;
- показывает путь оценки информации, а не механического ее запоминания;
- стимулирует анализ и размышление, чтобы понять и усвоить новый материал или жизненный урок.
Решение задач усиливает психологическую устойчивость
- улучшает эмоциональный фон;
- избавляет от тревоги;
- помогает контролировать эмоции;
- предупреждает стресс.
Вы уже знаете правильный ответ? Проверьте себя.
Правильный ответ
65÷5x4+3-8 = 13x4+3-8 = 47
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