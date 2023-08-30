Математическая головоломка: разрешат только люди с хорошим логическим мышлением

Следует задействовать все свои навыки логического мышления. Рисунок: Freshers Live

Предлагаем интересную математическую головоломку. Каков будет правильный ответ: 65÷5x4+3-8=?

Головоломку нашел ресурс Freshers Live.

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А пока вы думаете о решении задачи, напомним основные аргументы в пользу изучения математики детьми. Ведь до начала школьных занятий остались считанные дни.

Математика развивает мышление

учит обобщать и выделять важное;

анализировать и систематизировать;

находить закономерности и устанавливать причинно-следственные связи;

рассуждать и делать выводы;

мыслить логически, стратегически и отвлеченно.

Математика улучшает память

тренирует мозг и память;

развивает гибкость ума, чтобы понять взаимосвязи;

учит охватывать проблему целиком, чтобы находить нестандартные выходы из разных ситуаций.

Математика закаляет характер

тренирует внимательность;

развивает настойчивость;

укрепляет ответственность;

усиливает точность и аккуратность.

Математика развивает навыки решения бытовых задач

учит не домысливать, а оперировать только точными данными;

показывает путь оценки информации, а не механического ее запоминания;

стимулирует анализ и размышление, чтобы понять и усвоить новый материал или жизненный урок.

Решение задач усиливает психологическую устойчивость

улучшает эмоциональный фон;

избавляет от тревоги;

помогает контролировать эмоции;

предупреждает стресс.

Вы уже знаете правильный ответ? Проверьте себя.

Правильный ответ

65÷5x4+3-8 = 13x4+3-8 = 47

Раньше мы предлагали решить не менее интересные математические головоломки — здесь и здесь.