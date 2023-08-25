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Математический тест: только люди с большими способностями могут его решить

25 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Математический тест: только люди с большими способностями могут его решить
Попробуете решить? Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Математическая дразнилка 920÷20x3+6=? — интересная головоломка, над которой придется изрядно подумать. Мы не ограничиваем вас во времени — начинайте.

Задачку предложил ресурс Fresherslive.

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Как решить математическую головоломку

  • Поймите проблему. Внимательно прочтите задачу и убедитесь, что вы понимаете, о чем идет речь.
  • Ищите закономерности. В некоторых случаях может существовать шаблон или последовательность, которая может помочь вам решить задачу. Ищите общие черты или тенденции в числах или уравнениях.
  • Упростите проблему. Разбейте проблему на меньшие части или упростите ее с помощью базовых арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление).
  • Попробуйте разные подходы. Если один метод не работает, попробуйте другой. Иногда может быть полезно работать в обратном направлении или использовать метод проб и ошибок.
  • Регулярно тренируйте свой мозг. Чем больше вы практикуетесь в решении математических головоломок, тем лучше у вас это получается. Ищите онлайн-ресурсы или книги, которые предлагают разные головоломки для решения.

Вы уже решили задачу? Сравните свой ответ с правильным вариантом.

Правильный ответ: 920÷20x3+6 = 46x3+6 = 144

Раньше мы предлагали простую, но коварную головоломку, для решения требовалось нестандартное мышление. Также давали тест на наблюдательность, когда требовалось найти разницу между двумя рисунками за 18 секунд.

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