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Математичний тест: лише люди з великими здібностями можуть його розв'язати

25 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Математичний тест: лише люди з великими здібностями можуть його розв'язати
Спробуєте розв'язати? Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Математична дражнилка 920÷20x3+6=? — цікава головоломка, над якою доведеться добряче подумати. Ми не обмежуємо вас у часі — починайте.

Задачку запропонував ресурс Fresherslive.

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Як розв'язати математичну головоломку

  • Зрозумійте проблему. Уважно прочитайте завдання і переконайтеся, що ви розумієте, про що йдеться.
  • Шукайте закономірності. У деяких випадках може існувати шаблон або послідовність, яка може допомогти вам розв'язати завдання. Шукайте спільні риси або тенденції в числах або рівняннях.
  • Спростіть проблему. Розбийте проблему на менші частини або спростіть її за допомогою базових арифметичних дій (додавання, віднімання, множення та ділення).
  • Спробуйте різні підходи. Якщо один метод не працює, спробуйте інший. Іноді може бути корисно працювати у зворотному напрямку або використовувати метод спроб та помилок.
  • Регулярно тренуйте свій мозок. Чим більше ви практикуєтесь у розв'язуванні математичних головоломок, тим краще у вас це виходить. Шукайте онлайн-ресурси або книги, які пропонують різноманітні головоломки для розв'язання.

Ви вже розв'язали задачу? Порівняйте свою відповідь з правильним варіантом.

Правильна відповідь: 920÷20x3+6 = 46x3+6 = 144

Раніше ми пропонували просту, але підступну головоломку, для розв'язання потрібне нестандартне мислення. Також давали тест на спостережливість, коли потрібно було знайти різницю між двома малюнками за 18 секунд.

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