Математичний тест: лише люди з великими здібностями можуть його розв'язати

Спробуєте розв'язати? Фото: Freshers Live

Математична дражнилка 920÷20x3+6=? — цікава головоломка, над якою доведеться добряче подумати. Ми не обмежуємо вас у часі — починайте.

Задачку запропонував ресурс Fresherslive.

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Як розв'язати математичну головоломку

Зрозумійте проблему . Уважно прочитайте завдання і переконайтеся, що ви розумієте, про що йдеться.

. Уважно прочитайте завдання і переконайтеся, що ви розумієте, про що йдеться. Шукайте закономірності . У деяких випадках може існувати шаблон або послідовність, яка може допомогти вам розв'язати завдання. Шукайте спільні риси або тенденції в числах або рівняннях.

. У деяких випадках може існувати шаблон або послідовність, яка може допомогти вам розв'язати завдання. Шукайте спільні риси або тенденції в числах або рівняннях. Спростіть проблему . Розбийте проблему на менші частини або спростіть її за допомогою базових арифметичних дій (додавання, віднімання, множення та ділення).

. Розбийте проблему на менші частини або спростіть її за допомогою базових арифметичних дій (додавання, віднімання, множення та ділення). Спробуйте різні підходи . Якщо один метод не працює, спробуйте інший. Іноді може бути корисно працювати у зворотному напрямку або використовувати метод спроб та помилок.

. Якщо один метод не працює, спробуйте інший. Іноді може бути корисно працювати у зворотному напрямку або використовувати метод спроб та помилок. Регулярно тренуйте свій мозок. Чим більше ви практикуєтесь у розв'язуванні математичних головоломок, тим краще у вас це виходить. Шукайте онлайн-ресурси або книги, які пропонують різноманітні головоломки для розв'язання.

Ви вже розв'язали задачу? Порівняйте свою відповідь з правильним варіантом.

Правильна відповідь: 920÷20x3+6 = 46x3+6 = 144

Раніше ми пропонували просту, але підступну головоломку, для розв'язання потрібне нестандартне мислення. Також давали тест на спостережливість, коли потрібно було знайти різницю між двома малюнками за 18 секунд.