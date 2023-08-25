Математичний тест: лише люди з великими здібностями можуть його розв'язати
25 серпня 2023 07:25
Спробуєте розв'язати? Фото: Freshers Live
Математична дражнилка 920÷20x3+6=? — цікава головоломка, над якою доведеться добряче подумати. Ми не обмежуємо вас у часі — починайте.
Задачку запропонував ресурс Fresherslive.
Читайте також:
Як розв'язати математичну головоломку
- Зрозумійте проблему. Уважно прочитайте завдання і переконайтеся, що ви розумієте, про що йдеться.
- Шукайте закономірності. У деяких випадках може існувати шаблон або послідовність, яка може допомогти вам розв'язати завдання. Шукайте спільні риси або тенденції в числах або рівняннях.
- Спростіть проблему. Розбийте проблему на менші частини або спростіть її за допомогою базових арифметичних дій (додавання, віднімання, множення та ділення).
- Спробуйте різні підходи. Якщо один метод не працює, спробуйте інший. Іноді може бути корисно працювати у зворотному напрямку або використовувати метод спроб та помилок.
- Регулярно тренуйте свій мозок. Чим більше ви практикуєтесь у розв'язуванні математичних головоломок, тим краще у вас це виходить. Шукайте онлайн-ресурси або книги, які пропонують різноманітні головоломки для розв'язання.
Ви вже розв'язали задачу? Порівняйте свою відповідь з правильним варіантом.
Правильна відповідь: 920÷20x3+6 = 46x3+6 = 144
Раніше ми пропонували просту, але підступну головоломку, для розв'язання потрібне нестандартне мислення. Також давали тест на спостережливість, коли потрібно було знайти різницю між двома малюнками за 18 секунд.