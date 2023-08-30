Математична головоломка: розв'яжуть лише люди з гарним логічним мисленням
30 серпня 2023 07:45
Потрібно задіяти усі свої навички логічного мислення. Малюнок: Freshers Live
Пропонуємо цікаву математичну головоломку. Якою буде правильна відповідь: 65÷5x4+3-8=?
Головоломку знайшов ресурс Freshers Live.
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А поки ви думаєте над розв'язанням задачі, нагадаємо основні аргументи на користь вивчення математики дітьми. Адже до початку шкільних занять залишилися лічені дні.
Математика розвиває мислення
- вчить узагальнювати та виділяти важливе;
- аналізувати та систематизувати;
- знаходити закономірності та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
- міркувати та робити висновки;
- мислити логічно, стратегічно та абстрактно.
Математика покращує пам'ять
- тренує мозок і пам’ять;
- розвиває гнучкість розуму, щоб зрозуміти взаємозв’язки;
- вчить охоплювати проблему цілком, щоб знаходити нестандартні виходи з різних ситуацій.
Математика загартовує характер
- тренує уважність;
- розвиває наполегливість;
- зміцнює відповідальність;
- посилює точність та акуратність.
Математика розвиває навички розв'язання побутових завдань
- вчить не домислювати, а оперувати лише точними даними;
- показує шлях оцінки інформації, а не механічного її запам'ятовування;
- стимулює аналізувати та розмірковувати, щоб зрозуміти та засвоїти новий матеріал або життєвий урок.
Розв'язання задач виробляє психологічну стійкість
- поліпшує емоційний фон;
- позбавляє від тривоги;
- допомагає контролювати емоції;
- попереджає стрес.
Ви вже знаєте правильну відповідь? Перевірте себе.
Правильна відповідь
65÷5x4+3-8 = 13x4+3-8 = 47
Раніше ми пропонували розв'язати не менш цікаві математичні головоломки — тут й тут.