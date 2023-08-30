Математична головоломка: розв'яжуть лише люди з гарним логічним мисленням

Потрібно задіяти усі свої навички логічного мислення. Малюнок: Freshers Live

Пропонуємо цікаву математичну головоломку. Якою буде правильна відповідь: 65÷5x4+3-8=?

Головоломку знайшов ресурс Freshers Live.

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А поки ви думаєте над розв'язанням задачі, нагадаємо основні аргументи на користь вивчення математики дітьми. Адже до початку шкільних занять залишилися лічені дні.

Математика розвиває мислення

вчить узагальнювати та виділяти важливе;

аналізувати та систематизувати;

знаходити закономірності та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

міркувати та робити висновки;

мислити логічно, стратегічно та абстрактно.

Математика покращує пам'ять

тренує мозок і пам’ять;

розвиває гнучкість розуму, щоб зрозуміти взаємозв’язки;

вчить охоплювати проблему цілком, щоб знаходити нестандартні виходи з різних ситуацій.

Математика загартовує характер

тренує уважність;

розвиває наполегливість;

зміцнює відповідальність;

посилює точність та акуратність.

Математика розвиває навички розв'язання побутових завдань

вчить не домислювати, а оперувати лише точними даними;

показує шлях оцінки інформації, а не механічного її запам'ятовування;

стимулює аналізувати та розмірковувати, щоб зрозуміти та засвоїти новий матеріал або життєвий урок.

Розв'язання задач виробляє психологічну стійкість

поліпшує емоційний фон;

позбавляє від тривоги;

допомагає контролювати емоції;

попереджає стрес.

Ви вже знаєте правильну відповідь? Перевірте себе.

Правильна відповідь

65÷5x4+3-8 = 13x4+3-8 = 47

Раніше ми пропонували розв'язати не менш цікаві математичні головоломки — тут й тут.