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Математична головоломка: розв'яжуть лише люди з гарним логічним мисленням

30 серпня 2023 07:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Математична головоломка: розв'яжуть лише люди з гарним логічним мисленням
Потрібно задіяти усі свої навички логічного мислення. Малюнок: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Пропонуємо цікаву математичну головоломку. Якою буде правильна відповідь: 65÷5x4+3-8=?

Головоломку знайшов ресурс Freshers Live.

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А поки ви думаєте над розв'язанням задачі, нагадаємо основні аргументи на користь вивчення математики дітьми. Адже до початку шкільних занять залишилися лічені дні.

Математика розвиває мислення

  • вчить узагальнювати та виділяти важливе;
  • аналізувати та систематизувати;
  • знаходити закономірності та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
  • міркувати та робити висновки;
  • мислити логічно, стратегічно та абстрактно.

Математика покращує пам'ять

  • тренує мозок і пам’ять;
  • розвиває гнучкість розуму, щоб зрозуміти взаємозв’язки;
  • вчить охоплювати проблему цілком, щоб знаходити нестандартні виходи з різних ситуацій.

Математика загартовує характер

  • тренує уважність;
  • розвиває наполегливість;
  • зміцнює відповідальність;
  • посилює точність та акуратність.

Математика розвиває навички розв'язання побутових завдань

  • вчить не домислювати, а оперувати лише точними даними;
  • показує шлях оцінки інформації, а не механічного її запам'ятовування;
  • стимулює аналізувати та розмірковувати, щоб зрозуміти та засвоїти новий матеріал або життєвий урок.

Розв'язання задач виробляє психологічну стійкість

  • поліпшує емоційний фон;
  • позбавляє від тривоги;
  • допомагає контролювати емоції;
  • попереджає стрес.

Ви вже знаєте правильну відповідь? Перевірте себе.

Правильна відповідь

65÷5x4+3-8 = 13x4+3-8 = 47

Раніше ми пропонували розв'язати не менш цікаві математичні головоломки — тут й тут.

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