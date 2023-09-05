Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Математична головоломка, яка загнала у глухий кут весь Інтернет arrow

Математична головоломка, яка загнала у глухий кут весь Інтернет

5 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Математична головоломка, яка загнала у глухий кут весь Інтернет
Чому останнє рівняння неправильне? Фото: adme.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Найбільш очевидне рішення не завжди є правильним. Якщо 26=13, а 22=11, то чому рівняння 100=50 невірне?

Про це написав Adme.

Читайте також:

З першого погляду здається, що логічним розв'язанням головоломки буде ділення більшої цифри на два. Але це лише так здається. Подумайте, чому буде дорівнювати 100 в цій логіко-математичній задачі.

Не поспішайте гортати сторінку у пошуках правильної відповіді. Подумайте ще трохи. Зважте на всі можливі варіанти розв'язання.

Відповідь може з'явитися у найбільш неочікуваному місці. Про яке ви навіть не здогадуєтеся. Вийдіть за межі стандартів. І тоді правильна відповідь прийде сама собою.

Ви вже розгадали головоломку? Не сумуйте, якщо ні. Правильна відповідь нижче.

Правильна відповідь

Чому не 50?

Потрібно рахувати число літер в цифрах

  • в "двадцять шість" їх буде тринадцять;
  • в "двадцять два" їх рівно одинадцять;
  • в "сто" — усього три.

Раніше ми пропонували дуже підступну головоломку з сірниками, яку розв'язує один зі 100. Також давали математичну головоломку для людей з гарним логічним мисленням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз