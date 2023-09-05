Математична головоломка, яка загнала у глухий кут весь Інтернет
Найбільш очевидне рішення не завжди є правильним. Якщо 26=13, а 22=11, то чому рівняння 100=50 невірне?
Про це написав Adme.
З першого погляду здається, що логічним розв'язанням головоломки буде ділення більшої цифри на два. Але це лише так здається. Подумайте, чому буде дорівнювати 100 в цій логіко-математичній задачі.
Не поспішайте гортати сторінку у пошуках правильної відповіді. Подумайте ще трохи. Зважте на всі можливі варіанти розв'язання.
Відповідь може з'явитися у найбільш неочікуваному місці. Про яке ви навіть не здогадуєтеся. Вийдіть за межі стандартів. І тоді правильна відповідь прийде сама собою.
Ви вже розгадали головоломку? Не сумуйте, якщо ні. Правильна відповідь нижче.
Правильна відповідь
Чому не 50?
Потрібно рахувати число літер в цифрах
- в "двадцять шість" їх буде тринадцять;
- в "двадцять два" їх рівно одинадцять;
- в "сто" — усього три.
Раніше ми пропонували дуже підступну головоломку з сірниками, яку розв'язує один зі 100. Також давали математичну головоломку для людей з гарним логічним мисленням.