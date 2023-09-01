Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Спичечная головоломка: очевидное решение видит только один из десяти arrow

Спичечная головоломка: очевидное решение видит только один из десяти

1 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Спичечная головоломка: очевидное решение видит только один из десяти
Мешает только одна спичка. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сделайте уравнение 9+2=1 верным. Нужно передвинуть только одну спичку.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

Пока вы думаете о решении задачи, мы продолжаем знакомиться с необычными увлечениями спичками.

Уникальная коллекция спичечных коробок и этикеток

Коллекционер из столицы Азербайджана Фузули Исмаилзаде с 8-летнего возраста, начиная с 1960-х, коллекционирует спичечные коробки и этикетки от них. Сегодня коллекция Исмаилзаде насчитывает более 500 тысяч экспонатов из более чем 100 стран мира. Старейший экземпляр был выпущен в 1870 году.

Сначала житель Баку собирал спичечные коробки советского производства, впоследствии стал привозить спичечные коробки из других стран.

Коллекционер считает, что спичечные коробки могут многое рассказать о странах, где они выпускаются, например, об их истории и архитектуре.

Фото: aa.com.tr

"Я прошу у всех родных или знакомых привозить мне спичечные коробки и этикетки от них из других стран. Кроме того, иногда я покупаю спичечные коробки у других коллекционеров за рубежом", — рассказал изданию Anadolu Ajansi Исмаилзаде.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь.

Делаем раз.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали не менее интересные упражнения со спичками – здесь и здесь.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Главные новости 31 августа: второй срок Зеленского, дальнобойное оружие Украины и события на фронте

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз