Спичечная головоломка: очевидное решение видит только один из десяти

Мешает только одна спичка. Фото: Freshers Live

Сделайте уравнение 9+2=1 верным. Нужно передвинуть только одну спичку.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

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Уникальная коллекция спичечных коробок и этикеток

Коллекционер из столицы Азербайджана Фузули Исмаилзаде с 8-летнего возраста, начиная с 1960-х, коллекционирует спичечные коробки и этикетки от них. Сегодня коллекция Исмаилзаде насчитывает более 500 тысяч экспонатов из более чем 100 стран мира. Старейший экземпляр был выпущен в 1870 году.

Сначала житель Баку собирал спичечные коробки советского производства, впоследствии стал привозить спичечные коробки из других стран.

Коллекционер считает, что спичечные коробки могут многое рассказать о странах, где они выпускаются, например, об их истории и архитектуре.

Фото: aa.com.tr

"Я прошу у всех родных или знакомых привозить мне спичечные коробки и этикетки от них из других стран. Кроме того, иногда я покупаю спичечные коробки у других коллекционеров за рубежом", — рассказал изданию Anadolu Ajansi Исмаилзаде.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь.

Делаем раз.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали не менее интересные упражнения со спичками – здесь и здесь.