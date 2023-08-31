Для людей с высоким IQ: феерическая головоломка со спичками

Одна спичка находится не на своем месте. Фото: Freshers Live

Сделайте уравнение 1-9=4 верным. Нужно передвинуть только одну спичку.

Продолжить мозговые упражнения призывает сайт Freshers Live.

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Пока вы думаете о решении задачи, мы продолжаем знакомиться с необычным использованием спичек.

Музыкальные инструменты из спичек

Частный предприниматель Богдан Сенчуков из Жашкова (Черкасская обл.) создает музыкальные инструменты из спичек. Они являются подлинными прототипами оригинальных изделий по звучанию, параметрам и структуре. Богдан несколько раз отмечен в Книге рекордов Украины как человек, обладающий самой большой коллекцией музыкальных инструментов из спичек.

"В детстве я любил мастерить что-то своими руками из картона, дерева, других материалов. Спичками увлекся из-за того, что это податливый в работе материал, из которого можно выклеить любую деталь, вышлифовать разной формы фигуру. А еще с ним просто интересно работать", — рассказал мастер "Вестям Приднепровья".

Фото: "Вести Приднепровья".

Сроки создания инструментов зависят от размеров и сложностей изготовления. Например, на скрипку ушло 7 тыс. спичек и 2 месяца работы, а на гитару — почти год и 25 тыс. спичек.

Надеемся, вы уже разгадали головоломку. Если нет, не огорчайтесь.

Делаем раз.

Правильный ответ

У этой головоломки есть еще один вариант решения. Какой? Подумайте.

Раньше мы предлагали не менее интересные упражнения со спичками — здесь и здесь.