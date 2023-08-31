Для людей з високим IQ: феєрична головоломка із сірниками

Феєрична головоломка із сірниками: тільки для людей з високим IQ
Зробіть рівняння 1-9=4 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.
Продовжити мозкові вправи закликає сайт Freshers Live.
Поки ви думаєте над розв'язанням задачі, ми продовжуємо знайомитись з незвичним використанням сірників.
Музичні інструменти з сірників
Приватний підприємець Богдан Сенчуков із Жашкова (Черкаська обл.) створює музичні інструменти з сірників. Вони є справжніми прототипами оригінальних виробів за звучанням, параметрами та структурою. Богдан кілька разів відзначений у Книзі рекордів України як людина, яка володіє найбільшою колекцією музичних інструментів із сірників.
"В дитинстві я полюбляв майструвати щось своїми руками з картону, дерева, інших матеріалів. Сірниками захопився через те, що це піддатливий у роботі матеріал, з якого можна виклеїти будь-яку деталь, вишліфувати різної форми фігуру. А ще з ним просто цікаво працювати", — розповів майстер "Вістям Придніпров'я".
Термін створення інструментів залежить від розмірів та складнощів виготовлення. Наприклад, на скрипку пішло 7 тис. сірників та 2 місяці роботи, а на гітару — майже рік та 25 тис. сірників.
Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся.
Робимо раз.
Правильна відповідь
У цієї головоломки є ще один варіант розв'язання. Який? Подумайте.
Раніше ми пропонували не менш цікаві вправи з сірниками — тут та тут.