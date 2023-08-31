Для людей з високим IQ: феєрична головоломка із сірниками

Один сірник розташовується не на своєму місці. Фото: Freshers Live

Зробіть рівняння 1-9=4 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.

Продовжити мозкові вправи закликає сайт Freshers Live.

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Музичні інструменти з сірників

Приватний підприємець Богдан Сенчуков із Жашкова (Черкаська обл.) створює музичні інструменти з сірників. Вони є справжніми прототипами оригінальних виробів за звучанням, параметрами та структурою. Богдан кілька разів відзначений у Книзі рекордів України як людина, яка володіє найбільшою колекцією музичних інструментів із сірників.

"В дитинстві я полюбляв майструвати щось своїми руками з картону, дерева, інших матеріалів. Сірниками захопився через те, що це піддатливий у роботі матеріал, з якого можна виклеїти будь-яку деталь, вишліфувати різної форми фігуру. А ще з ним просто цікаво працювати", — розповів майстер "Вістям Придніпров'я".

Фото: "Вісті Придніпров'я".

Термін створення інструментів залежить від розмірів та складнощів виготовлення. Наприклад, на скрипку пішло 7 тис. сірників та 2 місяці роботи, а на гітару — майже рік та 25 тис. сірників.

Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся.

Робимо раз.

Правильна відповідь

У цієї головоломки є ще один варіант розв'язання. Який? Подумайте.

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