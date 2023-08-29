Головоломка для людей с нестандартным мышлением: есть ли вы среди них

Нужно найти правильные места для двух спичек. Рисунок: Freshers Live

Довольно сложная задача со спичками, но мы верим в вас. Сделайте правильным уравнение 3+2=0, переместив две спички.

Интересную задачу предлагает сайт Freshers Live.

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Откуда взялись спички в Украине

Первые фосфорные спички завезли из-за границы в Украину в 1836 году. Они стоили 1 рубль серебром за 100 штук.

Через несколько лет в империи построили свои спичечные фабрики, и цена упала до 3-5 копеек медью за упаковку.

В 1848 году московский царь Николай I своим указом разрешил производить спички только в Петербурге и Москве. Их упаковывали в жестяные коробки по 1000 штук.

Царь Александр II разрешил с 1870 года свободное производство спичек в Российской империи.

По состоянию на 1913 год в империи работала 251 спичечная фабрика.

После 1991 Украина импортировала спичек на 20 млн долларов ежегодно из России (работало 9 спичечных предприятий) и из Беларуси (3 фабрики).

В 1998 году в поселке Березно было создано ГП "Ровенская спичечная фабрика". При поддержке Кабинета министров из инновационного фонда выделили 17 млн. немецких марок для закупки технологического комплекса спичечного оборудования в Швеции. Уже 12 мая 1999 года на фабрике была изготовлена первая украинская спичка.

Вы уже разгадали головоломку? Не унывайте, если нет. Правильный ответ ниже.

Делаем раз.

Делаем два.

Правильный ответ

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