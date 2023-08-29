Головоломка для людей з нестандартним мисленням: чи є ви серед них

Потрібно знайти правильні місця для двох сірників. Малюнок: Freshers Live

Доволі складне завдання з сірниками, але ми віримо у вас. Зробіть правильним рівняння 3+2=0, перемістивши два сірники.

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Звідки взялися сірники в Україні

Перші фосфорні сірники завезли з-за кордону в Україну у 1836 році. Вони коштували 1 рубль сріблом за 100 штук.

За кілька років в імперії побудували свої сірникові фабрики, й ціна впала до 3-5 копійок міддю за упаковку.

У 1848 році російський цар Микола I своїм указом дозволив виготовляти сірники лише в Петербурзі та Москві. Їх пакували у жерстяні коробки по 1000 штук.

Цар Олександр II дозволив з 1870 року вільне виробництво сірників в Російській імперії.

Станом на 1913 рік в імперії працювала 251 сірникова фабрика.

Після 1991-го Україна імпортувала сірників на 20 млн доларів щороку з Росії (працювало 9 сірникових підприємств) та з Білорусі (3 фабрики).

У 1998 році у селищі Березне було створене ДП "Рівненська сірникова фабрика". За підтримки Кабінету міністрів з інноваційного фонду виділили 17 млн німецьких марок для закупівлі технологічного комплексу сірникового обладнання у Швеції. Вже 12 травня 1999 року на фабриці було виготовлено перший український сірник.

Ви вже розгадали головоломку? Не сумуйте, якщо ні. Правильна відповідь нижче.

Робимо раз.

Робимо два.

Правильна відповідь

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