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Головоломка для людей з нестандартним мисленням: чи є ви серед них

29 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для людей з нестандартним мисленням: чи є ви серед них
Потрібно знайти правильні місця для двох сірників. Малюнок: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Доволі складне завдання з сірниками, але ми віримо у вас. Зробіть правильним рівняння 3+2=0, перемістивши два сірники.

Цікаве завдання пропонує сайт Freshers Live.

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Звідки взялися сірники в Україні

  • Перші фосфорні сірники завезли з-за кордону в Україну у 1836 році. Вони коштували 1 рубль сріблом за 100 штук.
  • За кілька років в імперії побудували свої сірникові фабрики, й ціна впала до 3-5 копійок міддю за упаковку.
  • У 1848 році російський цар Микола I своїм указом дозволив виготовляти сірники лише в Петербурзі та Москві. Їх пакували у жерстяні коробки по 1000 штук.
  • Цар Олександр II дозволив з 1870 року вільне виробництво сірників в Російській імперії.
  • Станом на 1913 рік в імперії працювала 251 сірникова фабрика.
  • Після 1991-го Україна імпортувала сірників на 20 млн доларів щороку з Росії (працювало 9 сірникових підприємств) та з Білорусі (3 фабрики).
  • У 1998 році у селищі Березне було створене ДП "Рівненська сірникова фабрика". За підтримки Кабінету міністрів з інноваційного фонду виділили 17 млн німецьких марок для закупівлі технологічного комплексу сірникового обладнання у Швеції. Вже 12 травня 1999 року на фабриці було виготовлено перший український сірник.

Ви вже розгадали головоломку? Не сумуйте, якщо ні. Правильна відповідь нижче.

Робимо раз.

Робимо два.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували не менш цікаві вправи з сірниками — тут та тут.

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