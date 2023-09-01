Сірникова головоломка: очевидне рішення бачить лише один з десяти
Зробіть рівняння 9+2=1 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.
Головоломку запропонував сайт Freshers Live.
Поки ви думаєте над розв'язанням задачі, ми продовжуємо знайомитись з незвичними захопленнями сірниками.
Унікальна колекція сірникових коробок та етикеток
Колекціонер зі столиці Азербайджану Фузулі Ісмаїлзаде з 8-річного віку, починаючи з 1960-х, колекціонує сірникові коробки та етикетки від них. Сьогодні колекція Ісмаїлзаде налічує більш як 500 тисяч експонатів з понад 100 країн світу. Найстаріший екземпляр був випущений у 1870 році.
Спочатку мешканець Баку збирав сірникові коробки радянського виробництва, згодом почав привозити сірникові коробки з інших країн.
Колекціонер вважає, що сірникові коробки можуть багато чого розповісти про країни, де вони випускаються, наприклад, про їхню історію та архітектуру.
"Я прошу у всіх рідних або знайомих привозити мені сірникові коробки та етикетки від них з інших країн. Крім того, іноді я купую сірникові коробки в інших колекціонерів за кордоном", — розповів виданню Anadolu Ajansi Ісмаїлзаде.
Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся.
Робимо раз.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували не менш цікаві вправи з сірниками — тут та тут.