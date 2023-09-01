Сірникова головоломка: очевидне рішення бачить лише один з десяти

Заважає лише один сірник. Фото: Freshers Live

Зробіть рівняння 9+2=1 правильним. Потрібно пересунути лише один сірник.

Головоломку запропонував сайт Freshers Live.

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Унікальна колекція сірникових коробок та етикеток

Колекціонер зі столиці Азербайджану Фузулі Ісмаїлзаде з 8-річного віку, починаючи з 1960-х, колекціонує сірникові коробки та етикетки від них. Сьогодні колекція Ісмаїлзаде налічує більш як 500 тисяч експонатів з понад 100 країн світу. Найстаріший екземпляр був випущений у 1870 році.

Спочатку мешканець Баку збирав сірникові коробки радянського виробництва, згодом почав привозити сірникові коробки з інших країн.

Колекціонер вважає, що сірникові коробки можуть багато чого розповісти про країни, де вони випускаються, наприклад, про їхню історію та архітектуру.

Фото: aa.com.tr

"Я прошу у всіх рідних або знайомих привозити мені сірникові коробки та етикетки від них з інших країн. Крім того, іноді я купую сірникові коробки в інших колекціонерів за кордоном", — розповів виданню Anadolu Ajansi Ісмаїлзаде.

Сподіваємося, ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, не засмучуйтеся.

Робимо раз.

Правильна відповідь

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