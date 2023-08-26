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Головоломка з сірниками: лише 10% розв’язують її швидко

26 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка з сірниками: лише 10% розв’язують її швидко
Потрібно перекласти лише один сірник. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Продовжуємо отримувати насолоду від розв'язання сірникових головоломок. Виправте рівняння 1+5=2, пересунувши один сірник.

Напружити мозок пропонує сайт Freshers Live.

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Що дає розгадування головоломок з сірниками

  • Розвиток навичок критичного мислення. Головоломки вимагають від вас використання логіки для їх розв’язання. Вони можуть покращити здатність аналізувати ситуацію та творчо мислити.
  • Покращення просторового мислення. Маніпуляції та перестановка об’єктів можуть покращити здібності до просторового мислення.
  • Поліпшення зосередженості. Розгадка головоломок вимагає зосередженості та концентрації, адже навіть невелика помилка може зробити всю головоломку нерозв’язною.
  • Забезпечення розумового тренування. Головоломки — це цікавий спосіб випробувати мозок та підтримувати його активним.

Впевнені, що ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, то не сумуйте. Зараз буде правильна відповідь.

Робимо раз.

Правильна відповідь

Якщо ви раптом пропустили раніше, то пропонуємо розгадати ще дві сірникові головоломки — тут і тут.

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