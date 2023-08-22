Дрони зачекають: у Ківерцях таки побудують стадіон за 145 млн гривень

Проєкт майбутнього стадіону у Ківерцях. Фото: google

Мерія Ківерців, що у Волинській області, уклала угоду з будівельною компанією "РСГ" про будівництво нового стадіону у місті на суму близько 145 мільйонів гривень. Перед цим організація виграла спір у Антимонопольного комітету України (АМКУ) та ухвалила відповідне рішення 14 серпня.

Про це повідомляється на сайті "Прозорро".

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Що відомо про будівництво

Відомо, що у червні цього року Ківерцівська міська рада оголосила дві закупівлі, що стосуються ремонту футбольного поля і бігових доріжок. Будівельна корпорація "РСГ" перемогла у відкритих торгах з результатом у понад 72 мільйоні гривень в обох випадках.

Своєю чергою мер міста Олександр Ковальчук заявив, що хоче перетворити Ківерці на "спортивну столицю області". Для цього він планує знести старий стадіон, а замість нього побудувати новий. Він матиме штучне поле та нове освітлення.

Стадіон замість дронів

Відповідне рішення місцевої влади викликало бурхливе обурення у населення. Як стверджують люди, на 145 мільйонів гривень можна було закупити 6 тисяч FPV-дронів для ЗСУ.

Відповідь мера не змусила себе довго чекати.

"Військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас", — сказав мер Ківерців.

У справу втрутилася поліція

Після скандальних висловлювань мера у справу втрутилася Національна поліція. Правоохоронні органи відправили у мерію лист. У ньому йшлося про те, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми. У ній також не було наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника.

Зважаючи на це, замовник скасував торги саме на тій стадії, коли вже були подані пропозиції учасників.

Водночас компанія "РСГ" поскаржилась в Антимонопольний комітет, заявивши, що скасування тендерів порушує її права. З цим погодилась і Тендерна комісія, яка вважає, що наведені аргументи поліції не є підставою для того, щоб призупинити будівництво.

Відтак, згідно з законом, такими підставами є:

відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;

скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;

коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

Відтак, на основі цього рішення дозволили будівництво стадіону.

Нагадаємо, посадовці у місті Новояворів на Львівщині, як би це не здавалося дивним під час бойових дій на півдні та сході країни, заздрять своїм колегам із сусідньої Волинської області, де хочуть витратити 145 млн грн на ремонт стадіону. Ймовірно, саме тому вони вирішили не відставати за сусідом й теж побудувати стадіон.