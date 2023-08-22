Дроны подождут: в Киверцах таки построят стадион за 145 млн гривен

Проект будущего стадиона в Киверцах. Фото: google

Мэрия Киверцев в Волынской области заключила соглашение со строительной компанией "РСГ" о строительстве нового стадиона в городе на сумму около 145 миллионов гривен. Перед этим организация выиграла спор у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и приняла соответствующее решение 14 августа.

Об этом сообщается на сайте "Прозорро".

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Известно, что в июне этого года Киверцовский городской совет объявил две закупки, касающиеся ремонта футбольного поля и беговых дорожек. Строительная корпорация "РСГ" победила в открытых торгах с результатом более 72 миллионов гривен в обоих случаях.

В свою очередь, мэр города Александр Ковальчук заявил, что хочет превратить Киверцы в "спортивную столицу области". С этой целью он планирует снести старый стадион, а вместо него построить новый. Он будет иметь искусственное поле и новое освещение.

Стадион вместо дронов

Соответствующее решение местных властей вызвало бурное возмущение у населения. Как утверждают люди, на 145 миллионов гривен можно было закупить 6 тысяч FPV-дронов для ВСУ.

Ответ мэра не заставил себя долго ждать.

"Военнослужащие из 50, 51, 53 батальонов пока в помощи не нуждаются, ведь обеспечены всем необходимым. А когда защитники будут возвращаться с фронта, то должны видеть, что власть не протирает штаны, а что-то делает, и военные не зря защищают нас", — сказал он.

В дело вмешалась полиция

После скандальных высказываний мэра в дело вмешалась Национальная полиция. Правоохранительные органы отправили в мэрию письмо. В нем говорилось, что заказчик в тендерной документации не установил требование о предоставлении антикоррупционной программы. В нем также не было приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы от участника.

Ввиду этого заказчик отменил торги как раз на той стадии, когда уже были представлены предложения участников.

В то же время компания "РСГ" пожаловалась в Антимонопольный комитет, заявив, что отмена тендеров нарушает ее права. С этим согласилась и Тендерная комиссия, которая считает. что приведенные аргументы полиции не являются основанием для того, чтобы приостановить строительство.

Следовательно, согласно закону, такими основаниями являются:

отсутствие дальнейшей потребности в закупке товаров, работ или услуг;

невозможность устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений требований законодательства в сфере публичных закупок, с описанием таких нарушений;

сокращение объема расходов на осуществление закупки товаров, работ или услуг;

когда осуществление закупки стало невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.

Так, на основе этого решения разрешили строительство стадиона.

Напомним, чиновники в городе Новояворов во Львовской области, как бы это ни казалось странным во время боевых действий на юге и востоке страны, завидуют своим коллегам из соседней Волынской области, где хотят потратить 145 млн грн на ремонт стадиона. Вероятно, поэтому они решили не отставать за соседом и тоже построить стадион.