Дуже складна оптична ілюзія: знайдіть 10 облич за 30 секунд

Шукаємо 10 прихованих облич. Малюнок: Paradurumu

Чи можете ви побачити всі десять прихованих облич в оптичній ілюзії? Це під силу лише людям з високим IQ.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Приховані обличчя"

Ілюстрація була опублікована в газеті The Duluth Herald у 1914 році. Ключ до розв'язання цієї головоломки — звертати увагу навіть на найменші деталі.

Те, що може бути не очевидним з першого погляду, може здивувати вас чим більше ви на нього дивитиметеся.

Переваги розгадування головоломок

розумова стимуляція;

покращення пам'яті;

вдосконалення навичок розв'язання проблем;

зменшення стресу;

покращення настрою;

підвищення продуктивності;

тримання розуму в тонусі.

Спробуйте уважно вивчити кожен елемент загальної картини.

Обмежений час може створювати додатковий тиск, але намагайтеся зберігати спокій і зосередженість під час виконання завдання.

Ви змогли знайти 10 облич? Якщо ні — продовжуйте!

Якщо у вас все ще виникають труднощі, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.