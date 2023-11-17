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Дуже складна оптична ілюзія — знайдіть 10 облич за 30 секунд

17 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Дуже складна оптична ілюзія: знайдіть 10 облич за 30 секунд
Шукаємо 10 прихованих облич. Малюнок: Paradurumu
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Чи можете ви побачити всі десять прихованих облич в оптичній ілюзії? Це під силу лише людям з високим IQ.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Ілюстрація була опублікована в газеті The Duluth Herald у 1914 році. Ключ до розв'язання цієї головоломки — звертати увагу навіть на найменші деталі.

Те, що може бути не очевидним з першого погляду, може здивувати вас чим більше ви на нього дивитиметеся.

Переваги розгадування головоломок

  • розумова стимуляція;
  • покращення пам'яті;
  • вдосконалення навичок розв'язання проблем;
  • зменшення стресу;
  • покращення настрою;
  • підвищення продуктивності;
  • тримання розуму в тонусі.

Спробуйте уважно вивчити кожен елемент загальної картини.

Обмежений час може створювати додатковий тиск, але намагайтеся зберігати спокій і зосередженість під час виконання завдання.

Ви змогли знайти 10 облич? Якщо ні — продовжуйте!

Якщо у вас все ще виникають труднощі, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.

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