Очень сложная оптическая иллюзия: найдите 10 лиц за 30 секунд

Ищем 10 скрытых лиц. Рисунок: Paradurumu

Можете ли вы увидеть все десять скрытых лиц в оптической иллюзии? Это под силу только людям с высоким IQ.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Скрытые лица"

Иллюстрация была опубликована в газете The Duluth Herald в 1914 году. Ключ к решению этой головоломки — обращать внимание даже на малейшие детали.

То, что может быть не очевидным с первого взгляда, может удивить вас чем больше вы на него будете смотреть.

Преимущества разгадывания головоломок

умственная стимуляция;

улучшение памяти;

совершенствование навыков решения проблем;

уменьшение стресса;

улучшение настроения;

повышение производительности;

ума всегда в тонусе.

Попытайтесь внимательно изучить каждый элемент общей картины.

Ограниченное время может создавать дополнительное давление, но старайтесь сохранять спокойствие и сосредоточенность при выполнении задания.

Вы смогли найти 10 лиц? Если нет — продолжайте!

Если у вас все еще возникают трудности, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.