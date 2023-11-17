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Очень сложная оптическая иллюзия — найдите 10 лиц за 30 секунд

17 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Очень сложная оптическая иллюзия: найдите 10 лиц за 30 секунд
Ищем 10 скрытых лиц. Рисунок: Paradurumu
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Можете ли вы увидеть все десять скрытых лиц в оптической иллюзии? Это под силу только людям с высоким IQ.

Головоломку предложила The Sun.

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Иллюстрация была опубликована в газете The Duluth Herald в 1914 году. Ключ к решению этой головоломки — обращать внимание даже на малейшие детали.

То, что может быть не очевидным с первого взгляда, может удивить вас чем больше вы на него будете смотреть.

Преимущества разгадывания головоломок

  • умственная стимуляция;
  • улучшение памяти;
  • совершенствование навыков решения проблем;
  • уменьшение стресса;
  • улучшение настроения;
  • повышение производительности;
  • ума всегда в тонусе.

Попытайтесь внимательно изучить каждый элемент общей картины.

Ограниченное время может создавать дополнительное давление, но старайтесь сохранять спокойствие и сосредоточенность при выполнении задания.

Вы смогли найти 10 лиц? Если нет — продолжайте!

Если у вас все еще возникают трудности, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.

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