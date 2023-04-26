Дуже сумує за татком: у мережі з'явилося чутливе відео розмови хлопчика з батьком

Через війну багато дітей тривалий час не бачать своїх батьків. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Зворушливе відео з'явилось у мережі, як хлопчик мужньо стримує сльози під час розмови з татом-військовим.

Відео опублікувала користувач "28_katya_28" у ТікТок.

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На ролику хлопчик говорить з батьком телефоном і мужньо стримує сльози.

Поки тато-військовий щось розповідає сину, по обличчю дитини течуть сльози. Однак, він мужньо намагається показати, що не плаче.

"Тато, я так скучив", — сказав хлопчик.

Після побаченого відео користувачі написали:

Плачу разом з цим хлопчиком. За що це все Україні?;

Як він мужньо сльози стримує;

Скільки сили в цьому хлопчику. Він росте достойним сином свого батька;

Серце розривається. Ці дитячі очки повні сліз;

Як він тримається, дуже мужня дитина;

Нагадаємо, в окупованих територіях ворожа армія націлилася на дітей, які вже у 14 років можуть отримати російські паспорти та в майбутньому стати призовниками. Окупанти взяли під контроль дані дітей, включаючи їх до кремлівського реєстру виборців, а потім до єдиного реєстру військового обліку Росії. Це дозволить у майбутньому видавати електронні повістки до військкомату.