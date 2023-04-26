Дуже сумує за татком: у мережі з'явилося чутливе відео розмови хлопчика з батьком
Зворушливе відео з'явилось у мережі, як хлопчик мужньо стримує сльози під час розмови з татом-військовим.
Відео опублікувала користувач "28_katya_28" у ТікТок.
На ролику хлопчик говорить з батьком телефоном і мужньо стримує сльози.
Поки тато-військовий щось розповідає сину, по обличчю дитини течуть сльози. Однак, він мужньо намагається показати, що не плаче.
"Тато, я так скучив", — сказав хлопчик.
Після побаченого відео користувачі написали:
- Плачу разом з цим хлопчиком. За що це все Україні?;
- Як він мужньо сльози стримує;
- Скільки сили в цьому хлопчику. Він росте достойним сином свого батька;
- Серце розривається. Ці дитячі очки повні сліз;
- Як він тримається, дуже мужня дитина;
Нагадаємо, в окупованих територіях ворожа армія націлилася на дітей, які вже у 14 років можуть отримати російські паспорти та в майбутньому стати призовниками. Окупанти взяли під контроль дані дітей, включаючи їх до кремлівського реєстру виборців, а потім до єдиного реєстру військового обліку Росії. Це дозволить у майбутньому видавати електронні повістки до військкомату.