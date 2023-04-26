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Очень скучает по отцу: в сети появилось чувствительное видео разговора мальчика с отцом

26 апреля 2023 00:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Очень скучает по отцу: в сети появилось чувствительное видео разговора мальчика с отцом
Из-за войны дети долгое время не видят своих родителей. Фото: drohobych-rada.gov.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Трогательное видео появилось в сети, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой-военным.

Видео опубликовала пользователь "28_katya_28" в ТикТок.

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На ролике мальчик говорит с отцом по телефону и мужественно сдерживает слезы.

Пока папа военный что-то рассказывает сыну, по лицу ребенка текут слезы. Однако он мужественно пытается показать, что не плачет.

"Папа, я так соскучился", — сказал мальчик.

После увиденного видео пользователи написали:

  • Плачу вместе с этим мальчиком. За что это все Украине?;
  • Как он мужественно слезы сдерживает;
  • Сколько сил в этом мальчике. Он растет достойным сыном отца своего;
  • Сердце разрывается. Эти детские глазки полны слез;
  • Как он держится, очень мужественный ребенок.

Напомним, в оккупированных территориях вражеская армия нацелилась на детей, которые уже в 14 лет могут получить российские паспорта и в будущем стать призывниками. Оккупанты взяли под контроль данные детей, включая их в кремлевский реестр избирателей, а затем в единый реестр военного учета России. Это позволит в будущем выдавать электронные повестки в военкомат.

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