Очень скучает по отцу: в сети появилось чувствительное видео разговора мальчика с отцом
Трогательное видео появилось в сети, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой-военным.
Видео опубликовала пользователь "28_katya_28" в ТикТок.
На ролике мальчик говорит с отцом по телефону и мужественно сдерживает слезы.
Пока папа военный что-то рассказывает сыну, по лицу ребенка текут слезы. Однако он мужественно пытается показать, что не плачет.
"Папа, я так соскучился", — сказал мальчик.
После увиденного видео пользователи написали:
- Плачу вместе с этим мальчиком. За что это все Украине?;
- Как он мужественно слезы сдерживает;
- Сколько сил в этом мальчике. Он растет достойным сыном отца своего;
- Сердце разрывается. Эти детские глазки полны слез;
- Как он держится, очень мужественный ребенок.
Напомним, в оккупированных территориях вражеская армия нацелилась на детей, которые уже в 14 лет могут получить российские паспорта и в будущем стать призывниками. Оккупанты взяли под контроль данные детей, включая их в кремлевский реестр избирателей, а затем в единый реестр военного учета России. Это позволит в будущем выдавать электронные повестки в военкомат.