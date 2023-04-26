Очень скучает по отцу: в сети появилось чувствительное видео разговора мальчика с отцом

Из-за войны дети долгое время не видят своих родителей. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Трогательное видео появилось в сети, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой-военным.

Видео опубликовала пользователь "28_katya_28" в ТикТок.

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На ролике мальчик говорит с отцом по телефону и мужественно сдерживает слезы.

Пока папа военный что-то рассказывает сыну, по лицу ребенка текут слезы. Однако он мужественно пытается показать, что не плачет.

"Папа, я так соскучился", — сказал мальчик.

После увиденного видео пользователи написали:

Плачу вместе с этим мальчиком. За что это все Украине?;

Как он мужественно слезы сдерживает;

Сколько сил в этом мальчике. Он растет достойным сыном отца своего;

Сердце разрывается. Эти детские глазки полны слез;

Как он держится, очень мужественный ребенок.

Напомним, в оккупированных территориях вражеская армия нацелилась на детей, которые уже в 14 лет могут получить российские паспорта и в будущем стать призывниками. Оккупанты взяли под контроль данные детей, включая их в кремлевский реестр избирателей, а затем в единый реестр военного учета России. Это позволит в будущем выдавать электронные повестки в военкомат.