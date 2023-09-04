Джек Горобець та партія піратів: соцмережі спалахнули мемами про "одноокого" Шольца

Мем про канцлера Німеччини Олафа Шольца. Колаж: соцмережі

Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував світлину, на якій він стоїть з пов'язкою на обличчі, користувачі соцмереж довго не чекали та створили меми на цю тему. Зазначимо, що політик травмувався під час пробіжки.

Меми про німецького канцлера

Новини.LIVE зібрали підбірку жартів про "одноокого" Шольца.

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Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Меми про Олафа Шольца з пов'язкою. Джерело: соцмережі

Що сталося

Раніше Олаф Шольц показав світлину, на якій він має пов'язку на оці. Медики не виявили серйозних пошкоджень ока канцлера.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський посидів у кабіні винищувача F-16. Дотримуючись давньої традиції, українці відреагували на цю подію черговими мемами.