Джек Воробей и партия пиратов: соцсети вспыхнули мемами об "одноглазом" Шольце
4 сентября 2023 18:20
Мем о канцлере Германии Олафе Шольце. Коллаж: соцсети
После того, как канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал фотографию, на которой он стоит с повязкой на лице, пользователи соцсетей долго не ждали и создали мемы на эту тему. Отметим, что политик травмировался во время пробежки.
Мемы о немецком канцлере
Новини.LIVE собрали подборку шуток об "одноглазом" Шольце.
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Ранее Олаф Шольц показал фотографию, на которой он с повязкой на глазу. Медики не обнаружили серьезных повреждений глаза канцлера.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кабине истребителя F-16. Следуя давней традиции, украинцы отреагировали на это событие очередными мемами.