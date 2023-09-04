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Джек Воробей и партия пиратов: соцсети вспыхнули мемами об "одноглазом" Шольце

4 сентября 2023 18:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Джек Воробей и партия пиратов: соцсети вспыхнули мемами об "одноглазом" Шольце
Мем о канцлере Германии Олафе Шольце. Коллаж: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

После того, как канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал фотографию, на которой он стоит с повязкой на лице, пользователи соцсетей долго не ждали и создали мемы на эту тему. Отметим, что политик травмировался во время пробежки.

Мемы о немецком канцлере

Новини.LIVE собрали подборку шуток об "одноглазом" Шольце.

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Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Изображение
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Изображение
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Изображение
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети
Изображение
Мемы об Олафе Шольце с повязкой. Источник: соцсети

Что произошло

Ранее Олаф Шольц показал фотографию, на которой он с повязкой на глазу. Медики не обнаружили серьезных повреждений глаза канцлера.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кабине истребителя F-16. Следуя давней традиции, украинцы отреагировали на это событие очередными мемами.

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