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Аеропорт Амстердама планує відмовитися від приватних літаків

3 травня 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Аеропорт Амстердама планує відмовитися від приватних літаків
Активісти протестують у аеропорту Схіпхол. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Аеропорт Схіпхол, що у Амстердамі, планує з 2026 року відмовитися від обслуговування приватних літаків. Також у Схіпхолі можуть заборонити нічні рейси.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Керівництво амстердамського аеропорту Схіпхол планує відмовитися від обслуговування приватних літаків.

Крім того, у квітні керівники аеропорту заявляли, що можуть заборонити нічні польоти.

Причина несподіваного кроку

За кілька місяців до цього рішення кліматичні активісти влаштували справжній штурм злітно-посадкової смуги аеропорту.

Активісти протестували проти викидів вуглецю під час авіаперевезень.

Коментар керівників аеропорту

Наміри керівництва Схіпхолу, за їхніми словами, є дуже серйозними в цьому напрямку.

"Я розумію, що наш вибір може мати значні наслідки для авіаційної промисловості, але він необхідний", — заявив Рууд Сондаг, тимчасовий виконавчий директор Royal Schiphol Group.

Нагадаємо, у Китаї заявили, що поки не поспішатимуть з переходом на чисту енергію. Натомість зменшуватимуть викиди повільно.

Китай наразі є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів. Два роки тому Сі Цзіньпін обурив кліматичних активістів, коли пообіцяв досягти вуглецевого нейтралітету до 2060 року після піку викидів до 2030 року.

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