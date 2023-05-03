Аэропорт Амстердама планирует отказаться от частных самолетов

Активисты протестуют в аэропорту Схипхол. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw/File Photo

Аэропорт Схипхол, расположенный в Амстердаме, планирует с 2026 года отказаться от обслуживания частных самолетов. Также в Схипхоле могут запретить ночные рейсы.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Амстердам против бизнес-джетов

Руководство амстердамского аэропорта Схипхол планирует отказаться от обслуживания частных самолетов.

Кроме того, в апреле руководители аэропорта заявляли, что могут запретить ночные полеты.

Причина неожиданного шага

За несколько месяцев до этого решения климатические активисты устроили настоящий штурм взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Активисты протестовали против выбросов углерода во время авиаперевозок.

Комментарий руководителей аэропорта

Намерения руководства Схипхола, по их словам, очень серьезны в этом направлении.

"Я понимаю, что наш выбор может иметь значительные последствия для авиационной промышленности, но он необходим", — заявил Рууд Сондаг, временный исполнительный директор Royal Schiphol Group.

Напомним, в Китае заявили, что пока не будут спешить с переходом на чистую энергию. Вместо этого будут уменьшать выбросы медленно.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов. Два года назад Си Цзиньпин возмутил климатических активистов, пообещав достичь углеродного нейтралитета к 2060 году после пика выбросов к 2030 году.