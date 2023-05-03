Аэропорт Амстердама планирует отказаться от частных самолетов
Аэропорт Схипхол, расположенный в Амстердаме, планирует с 2026 года отказаться от обслуживания частных самолетов. Также в Схипхоле могут запретить ночные рейсы.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Амстердам против бизнес-джетов
Руководство амстердамского аэропорта Схипхол планирует отказаться от обслуживания частных самолетов.
Кроме того, в апреле руководители аэропорта заявляли, что могут запретить ночные полеты.
Причина неожиданного шага
За несколько месяцев до этого решения климатические активисты устроили настоящий штурм взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Активисты протестовали против выбросов углерода во время авиаперевозок.
Комментарий руководителей аэропорта
Намерения руководства Схипхола, по их словам, очень серьезны в этом направлении.
"Я понимаю, что наш выбор может иметь значительные последствия для авиационной промышленности, но он необходим", — заявил Рууд Сондаг, временный исполнительный директор Royal Schiphol Group.
Напомним, в Китае заявили, что пока не будут спешить с переходом на чистую энергию. Вместо этого будут уменьшать выбросы медленно.
Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов. Два года назад Си Цзиньпин возмутил климатических активистов, пообещав достичь углеродного нейтралитета к 2060 году после пика выбросов к 2030 году.