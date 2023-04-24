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Астроном пояснив "полярне сяйво" на півночі України

24 квітня 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Астроном пояснив "полярне сяйво" на півночі України
Незвичне нічне небо у північних регіонах України. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У північних областях України уночі можна було спостерігати незвичне світіння неба малинового кольору. Це атмосферне явище стало наслідком потужної магнітної бурі.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці астроном Всеволод Лозицький.

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Причина появи "полярного сяйва"

За словами Всеволода Лозицького, саме сьогоднішньої ночі розігралася потужна магнітна буря.

"Індекс Кр досяг значення 8 по 9-бальній шкалі, а в Києві було видно красиве полярне сяйво малинового кольору", — пояснив астроном.

Він наголосив, що це сяйво і було "відгоміном" сонячного спалаху балу М у групі NOAA 3282, яка вже заходила на видимому диску Сонця.

Безпечно, але обережно

Всеволод Лозицький наголосив на негативному впливі магнітних бур на організм людини.

"Бережіть себе, таке вже бувало, хоча відносно рідко", заявив астроном.

Також він додав, що зранку 24 квітня магнітна буря уже пішла на спад.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 квітня у північних регіонах України, зокрема, в Київській області, було помічене рідкісне природне явище.

У соцмережах назвали його "північним сяйвом" за схожість із відомим у приполярних областях Землі світінням.

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