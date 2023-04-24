Астроном объяснил "полярное сияние" на севере Украины

Необычное ночное небо в северных регионах Украины. Фото из соцсетей

В северных областях Украины ночью можно было наблюдать необычное свечение неба малинового цвета. Это атмосферное явление явилось следствием мощной магнитной бури.

Об этом написал на своей Facebook-странице астроном Всеволод Лозицкий.

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Причина появления "полярного сияния"

По словам Всеволода Лозицкого, именно сегодня ночью разыгралась мощная магнитная буря.

"Индекс Кр достиг значения 8 по 9-бальной шкале, а в Киеве было видно красивое полярное сияние малинового цвета", — объяснил астроном.

Он отметил, что это сияние и было "отзвуком" солнечной вспышки балла М в группе NOAA 3282, которая уже заходила на видимом диске Солнца.

Безопасно, но осторожно

Всеволод Лозицкий отметил негативное влияние магнитных бурь на организм человека.

"Берегите себя, такое уже бывало, хотя относительно редко", — заявил астроном.

Также он добавил, что утром 24 апреля магнитная буря уже пошла на убыль.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля в северных регионах Украины, в частности, в Киевской области, было замечено редкое природное явление.

В соцсетях назвали его "северным сиянием" за сходство с известным в приполярных областях Земли свечением.