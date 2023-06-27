Частина Азії потерпає від нестерпної спеки: люди опиняються на межі "живучості"

Дівчина ховається від сонця під парасолькою. Фото: google.com

Високі температури повітря в Азії підвищують ризики для здоров'я людей. Вони можуть опинитися на межі "живучості".

Про це повідомляє CNN.

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Аномальна спека в Азії

Нещодавно сильні зливи накрили північну Індію після нестерпної спеки, яка спустошила регіон. Однак рівень ртуті, як очікується, залишатиметься високим і в інших населених пунктах. Аномальна спека показала, що мільйони людей у найбільш густонаселеній країні світу є одними з найбільш вразливих до наслідків кліматичної кризи.

Опади, які були в Уттар-Прадеші, стали довгоочікуваними. Минулого тижня в штаті температура повітря піднялася до 47 градусів. Внаслідок такої погоди сотні людей захворіли на теплові хвороби.

На вихідних температура в Лакхнау різко впала до 32 градусів, коли столиця, разом з іншими містами, пережила перший дощ під час цьогорічного сезону мусонів.

Опади в штаті Уттар-Прадеш, ймовірно, продовжуватимуться цього тижня, що призведе до зниження температури в регіоні. Дощ пройшов не у всіх регіонах Азії, адже в штаті Біхар невблаганна спека триває вже другий тиждень. Там навіть закрили школи.

За останні тижні щонайменше 44 людини померли від захворювань, пов’язаних із спекою.

Індійський метеорологічний департамент наголошує, що кліматична криза спричинить частіші та триваліші хвилі спеки, випробовуючи здатність людей адаптуватися.

"Індія має історію зіткнення зі спекою… Мільйони постраждають", — сказав доктор Чандні Сінгх, старший науковий співробітник Індійського інституту населених пунктів.

За його словами, кількість смертей через приголомшливу спеку залежить від того, як підготовлені системи охорони здоров'я.

"Якщо системи охорони здоров’я не функціонують, коли у вас немає відповідних служб екстреної допомоги, це призведе до більшої кількості смертей. Але ми знаємо напевно, що до середини століття ми наблизимося до меж живучості", — сказав він.

Очікується, що найближчими днями температура на північному сході Китаю залишатиметься високою, а рівень ртутного стовпа в деяких містах підніметься вище 40 градусів.

Тривала спека

Індія часто відчуває хвилі спеки протягом літніх місяців, але в останні роки вони приходять раніше і стають більш тривалими.

У квітні минулого року Індія пережила хвилю спеки, через яку температура в столиці Нью-Делі перевищувала 40 градусів протягом семи днів поспіль. Аномальна погода спричинила тиск на енергопостачання та пошкодила посіви людей.

За даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, Індія входить до числа країн, які найбільше постраждають від кліматичної кризи, яка потенційно може вплинути на 1,4 мільярда людей по всій країні.

"Довгострокові прогнози показують, що спека в Індії може перетнути межу виживання для здорової людини, яка відпочиває в тіні, до 2050 року. Вона вплине на продуктивність праці, економічне зростання та якість життя приблизно 310-480 мільйонів людей. Оцінки показують зниження працездатності на відкритому повітрі протягом світлового дня на 15% через сильну спеку до 2050 року", — вважають науковці.

Зсуви та повені після зливи

Хвиля спеки на півночі Індії настала внаслідок сильного дощу, який був на північному сході країни, а передмусонні опади у штаті Ассам спровокували зсуви та сильні повені.

Майже півмільйона людей постраждали після сильних злив, які обрушилися на регіон, перетворивши дороги на річки та затопивши цілі села.

Центр прогнозування погоди країни зазначив, що дощ може спричинити сильні повені у ключових містах.

Нагадаємо, з настанням літа наступає час насолоди яскравими днями та відпочинку на природі. Проте, іноді спека та перебування на сонці замість насолоди "дарує" тепловий чи сонячний удар.