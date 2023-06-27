Часть Азии страдает от невыносимой жары: люди оказываются на грани "живучести"

Девушка прячется от солнца под зонтиком. Фото: google.com

Высокие температуры в Азии повышают риски для здоровья людей. Они могут оказаться на грани "живучести".

Об этом сообщает CNN.

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Аномальная жара в Азии

Недавно сильные ливни накрыли северную Индию после невыносимой жары, разорившей регион. Однако уровень ртути, как ожидается, будет оставаться высоким и в других населенных пунктах. Аномальная жара показала, что миллионы людей в наиболее густонаселенной стране мира являются одними из самых уязвимых к последствиям климатического кризиса.

Осадки, которые были в Уттаре-Прадеше, стали долгожданными. На минувшей неделе в штате температура воздуха поднялась до 47 градусов. В результате такой погоды сотни людей заболели тепловыми болезнями.

На выходных температура в Лакхнау резко упала до 32 градусов, когда столица вместе с другими городами пережила первый дождь во время нынешнего сезона муссонов.

Осадки в штате Уттар-Прадеш, вероятно, будут продолжаться на этой неделе, что приведет к понижению температуры в регионе. Дождь прошел не во всех регионах Азии, ведь в штате Бихар неумолимая жара продолжается уже вторую неделю. Там даже закрыли школы.

За последние недели по меньшей мере 44 человека умерли от заболеваний, связанных с жарой.

Индийский метеорологический департамент отмечает, что климатический кризис повлечет за собой более частые и длительные волны жары, испытывая способность людей адаптироваться.

"Индия имеет историю столкновения с жарой… Миллионы пострадают", — сказал доктор Чандни Сингх, старший научный сотрудник Индийского института населенных пунктов.

По его словам, количество смертей из-за жары зависит от того, как подготовлены системы здравоохранения.

"Если системы здравоохранения не функционируют, когда у вас нет соответствующих служб экстренной помощи, это приведет к большему количеству смертей. Но мы знаем наверняка, что к середине века мы приблизимся к границам живучести", — сказала он.

Ожидается, что в ближайшие дни температура на северо-востоке Китая будет оставаться высокой, а уровень ртутного столба в некоторых городах поднимется выше 40 градусов.

Длительная жара

Индия часто испытывает волны жары в течение летних месяцев, но в последние годы они приходят раньше и становятся более продолжительными.

В апреле прошлого года Индия пережила волну жары, из-за которой температура в столице Нью-Дели превышала 40 градусов в течение семи дней. Аномальная погода повлекла за собой давление на энергоснабжение и повредила посевы людей.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Индия входит в число стран, наиболее пострадающих от климатического кризиса, который потенциально может повлиять на 1,4 миллиарда человек по всей стране.

"Долгосрочные прогнозы показывают, что жара в Индии может пересечь границу выживания для здорового человека, который отдыхает в тени, к 2050 году. Она повлияет на производительность труда, экономический рост и качество жизни примерно 310-480 миллионов человек. Оценки показывают снижение работоспособности на открытом воздухе в течение светового дня на 15% из-за сильной жары к 2050 году", — считают ученые.

Сдвиги и наводнения после ливня

Волна жары на севере Индии наступила в результате сильного дождя, который был на северо-востоке страны, а предмуссонные осадки в штате Ассам спровоцировали сдвиги и сильные наводнения.

Почти полмиллиона человек пострадали после сильных ливней, которые обрушились на регион, превратив дороги в реки и затопив целые деревни.

Центр прогнозирования погоды страны отметил, что дождь может повлечь за собой сильные наводнения в ключевых городах.

Напомним, с наступлением лета наступает время удовольствия яркими днями и отдыха на природе. Однако иногда жара и пребывание на солнце вместо наслаждения "дарит" тепловой или солнечный удар.