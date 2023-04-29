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Через глобальне потепління на узбережжі США розвелися м’ясоїдні мікроби

29 квітня 2023 09:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
На узбережжі США розвелися м’ясоїдні мікроби
Vibrio vulnificus. Фото: Wikimedia Commons
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Через глобальне потепління атмосфера та океани Землі розігрілися до небаченого раніше рівня, і це вже спричинило каскадні зміни клімату — серії пожеж, пересихання джерел питної води та урагани. Не всі наслідки потепління добре помітно, втім — всі вони однаково  небезпечні. Наприклад, нещодавно виявилося що в теплих морських водах у прибережних водах США поширилися м'ясоїдні бактерії. Про це пише ScienceAlert.

Дослідження міжнародної групи дослідників свідчить про те, що  мікроорганізми належать до Vibrio vulnificus — виду, представники якого, як відомо, вважаються небезпечними для людей. Людина може заразитися коли людина споживає сирі або недостатньо просмажені  морепродукти, зокрема — устриці. Втім, мікроб також може проникнути в організм через відкриту рану.

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Узбережжя стали теплішими. Фото: Pexels

Де знайшли м’ясоїдні мікроби?

За останні 30 років кількість інфікувань V.vulnificus на східному узбережжі США зросла з 10 до 80 на рік. За прогнозами дослідників, їхня кількість може збільшитися до 200 на рік до 2100 року. Крім того, нові випадки щоразу локалізуються все північніше, тому тепер це трапляється як у південній Флориді, так і у північній Філадельфії.

Згідно з результатами досліджень бактерії V. vulnificus можуть стати проблемою для жителів штату Нью-Йорк вже за кілька десятиліть, а за середньовисокими показниками сценарію майбутнього вони можуть стати реальністю для кожного прибережного штату США.

Зростання кількості інфікувань інфекцій Vibrio vulnificus є чітким свідченням того, що зміна клімату це проблема не лише навколишнього середовища, але й небезпека для громадського здоров’я. Оскільки температура продовжує зростати, а океанські води стають теплішими, розповсюдження цих бактерій, ймовірно, пришвидшиться.

Вчені підкреслюють: слід розробити систему спостереження та попередження, яка допоможе контролювати підвищення рівня бактерій Vibrio vulnificus у морських водах, а також — підвищити рівень свідомості населення про можливість зараження цими бактеріями. 

Раніше ми вже писали про те, як глобальне потепління змінить реальність людства.

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