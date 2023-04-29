На побережье США развелись мясоедные микробы

Vibrio vulnificus. Фото — Wikimedia Commons

Из-за глобального потепления атмосфера и океаны Земли разогрелись до невиданного ранее уровня, и это уже повлекло за собой каскадные изменения климата — серию пожаров, пересыхание источников питьевой воды и ураганы. Не все последствия потепления хорошо заметны, впрочем, все они одинаково опасны. Например, недавно оказалось, что в теплых морских водах в прибрежных водах США распространились мясоедные бактерии. Об этом пишет ScienceAlert.

Исследование международной группы исследователей свидетельствует о том, что микроорганизмы принадлежат к Vibrio vulnificus — виду, представители которого, как известно, считаются опасными для людей. Человек может заразиться, когда человек потребляет сырые или недостаточно прожаренные морепродукты, в частности устрицы. Впрочем, микроб также может проникнуть в организм через открытую рану.

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Где нашли мясоедные микробы?

За последние 30 лет количество инфицирования V.vulnificus на восточном побережье США возросло с 10 до 80 случаев в год. По прогнозам исследователей, их количество может увеличиться до 200 в год до 2100 года. Кроме того, новые случаи каждый раз локализуются все севернее, поэтому сейчас это происходит как в южной Флориде, так и в северной Филадельфии.

Согласно результатам исследований бактерии V. vulnificus могут стать проблемой для жителей штата Нью-Йорк уже через несколько десятилетий, а по средним показателям будущего сценария они могут стать реальностью для каждого прибрежного штата США.

Рост количества инфекций Vibrio vulnificus является четким свидетельством того, что изменение климата это проблема не только окружающей среды, но и опасность для общественного здоровья. Поскольку температура продолжает расти, а океанские воды становятся более теплыми, распространение этих бактерий, вероятно, ускорится.

Ученые подчеркивают: следует разработать систему наблюдения и предупреждения, которая поможет контролировать повышение уровня бактерий Vibrio vulnificus в морских водах, а также — повысить уровень сознания населения о возможности заражения этими бактериями.

Ранее мы уже писали о том, как глобальное потепление изменит реальность человечества.