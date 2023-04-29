Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Из-за глобального потепления на побережье США развелись мясоядные микробы arrow

Из-за глобального потепления на побережье США развелись мясоядные микробы

29 апреля 2023 09:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
На побережье США развелись мясоедные микробы
Vibrio vulnificus. Фото — Wikimedia Commons
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Из-за глобального потепления атмосфера и океаны Земли разогрелись до невиданного ранее уровня, и это уже повлекло за собой каскадные изменения климата — серию пожаров, пересыхание источников питьевой воды и ураганы. Не все последствия потепления хорошо заметны, впрочем, все они одинаково опасны. Например, недавно оказалось, что в теплых морских водах в прибрежных водах США распространились мясоедные бактерии. Об этом пишет ScienceAlert.

Исследование международной группы исследователей свидетельствует о том, что микроорганизмы принадлежат к Vibrio vulnificus — виду, представители которого, как известно, считаются опасными для людей. Человек может заразиться, когда человек потребляет сырые или недостаточно прожаренные морепродукты, в частности устрицы. Впрочем, микроб также может проникнуть в организм через открытую рану.

Читайте также:
Побережье моря
Побережье стало более теплым. Фото — Pexels

Где нашли мясоедные микробы?

За последние 30 лет количество инфицирования V.vulnificus на восточном побережье США возросло с 10 до 80 случаев в год. По прогнозам исследователей, их количество может увеличиться до 200 в год до 2100 года. Кроме того, новые случаи каждый раз локализуются все севернее, поэтому сейчас это происходит как в южной Флориде, так и в северной Филадельфии.

Согласно результатам исследований бактерии V. vulnificus могут стать проблемой для жителей штата Нью-Йорк уже через несколько десятилетий, а по средним показателям будущего сценария они могут стать реальностью для каждого прибрежного штата США.

Рост количества инфекций Vibrio vulnificus является четким свидетельством того, что изменение климата это проблема не только окружающей среды, но и опасность для общественного здоровья. Поскольку температура продолжает расти, а океанские воды становятся более теплыми, распространение этих бактерий, вероятно, ускорится.

Ученые подчеркивают: следует разработать систему наблюдения и предупреждения, которая поможет контролировать повышение уровня бактерий Vibrio vulnificus в морских водах, а также — повысить уровень сознания населения о возможности заражения этими бактериями.

Ранее мы уже писали о том, как глобальное потепление изменит реальность человечества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас