Через обміління Дніпра біля Запоріжжя відкрилися справжні скельні гроти: відео

Обміління Дніпра біля Запоріжжя. Фото: скриншот з відео "Марбик де Ари"

Жителі Запоріжжя опублікували відео, на якому можна побачити наслідки обміління річки Дніпро. Сталося це внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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Зазначається, що там тепер можна помітити справжні скельні гроти, яких не було видно під водою.

"А ось і ще один грот, можна навіть сказати, печера в запорізьких скелях. Висота — метрів сім, ширина близько 60 сантиметрів. Глибина біля десяти метрів", — сказав автор відео.

За його словами, раніше вхід сюди був закритий через воду, проте зараз, коли вода пішла, можна спостерігати за такою печерою в Запоріжжі.

Знахідки рідкісних артефактів

Раніше на Хортиці знайшли рідкісний човен-однодеревку, вік якого, ймовірно, становить 500 років. Його виявили співробітники Національного заповідника "Хортиця" під час обстеження берегової смуги Дніпра, яка обміліла після руйнування Каховської ГЕС.

Крім того, ми писали про те, що після підриву Каховської ГЕС аргеохологи також знайшли кілька сотен предметів з металу, кераміки, дерева та понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.