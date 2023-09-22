Из-за обмеления Днепра возле Запорожья открылись настоящие скальные гроты: видео

Обмеление Днепра возле Запорожья. Фото: скриншот с видео "Марбик де Ари"

Жители Запорожья опубликовали видео, на котором можно увидеть последствия обмеления реки Днепр. Произошло это в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Отмечается, что там теперь можно заметить настоящие скальные гроты, которые не были видны под водой.

"А вот и еще один грот, можно даже сказать, пещера в запорожских скалах. Высота — метров семь, ширина около 60 сантиметров. Глубина около десяти метров", — сказал автор видео.

По его словам, раньше вход сюда был закрыт из-за воды, однако сейчас, когда вода ушла, можно наблюдать за такой пещерой в Запорожье.

Находки редких артефактов

Ранее на Хортице нашли редкую лодку-однодеревку, возраст которой, вероятно, составляет 500 лет. Его обнаружили сотрудники Национального заповедника "Хортица" во время обследования береговой полосы Днепра, отмелевшей после разрушения Каховской ГЭС.

Кроме того, мы писали о том, что после подрыва Каховской ГЭС аргеохологи нашли несколько сотен предметов из металла, керамики, дерева и более 1000 фрагментов керамических изделий.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по возобновлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.