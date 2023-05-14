Через окупантів гине все більше дельфінів: у міськраді Маріуполя б'ють на сполох

Біля Маріуполя вимирають дельфіни через дії окупантів. Фото: t.me/andriyshTime

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вимирання дельфінів біля Маріуполя на березі Азовського моря набирає обертів. Екологія погіршується у зв'язку з діями російських окупантів.

Відповідну заяву Андрющенко опублікував у Telegram.

Читайте також:

Вимирають дельфіни

"Мор прісноводних дельфінів в Азові навколо Маріуполя набирає обертів. Від ру*ні мре все навкруги", — йдеться в повідомленні радника.

Пізніше він оприлюднив пост про ще одного вмерлого дельфіна, якого викинуло на берег.

"Ще один за сьогодні. Такого в цю пору року, при такій температурі ще не було ніколи. Наслідки окупації навіть для тварин. Від нелюдів", — зазначив Андрющенко.

Біля Маріуполя вимирають дельфіни через дії окупантів. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, що в Маріупольській міській раді повідомили, що на узбережжі тимчасово окупованого Маріуполя помітили мертвих дельфінів. Окупанти руйнують не тільки будинки та історичні пам'ятки в місті, а й екосистеми Азовського моря.