Из-за оккупантов гибнет все больше дельфинов: в горсовете Мариуполя бьют тревогу
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вымирание дельфинов у Мариуполя на берегу Азовского моря набирает обороты. Экология ухудшается в связи с действиями российских оккупантов.
Соответствующее заявление Андрющенко опубликовал в Telegram.
Вымирают дельфины
"Мор пресноводных дельфинов в Азове вокруг Мариуполя набирает обороты. От ру*ни мрет все вокруг", — говорится в сообщении советника.
Позже он обнародовал пост об еще одном умершем дельфине, выброшенном на берег.
"Еще один за сегодня. Такого в это время года, при такой температуре еще не было никогда. Последствия оккупации даже для животных. От извергов", — отметил Андрющенко.
Напомним, что в Мариупольском городском совете сообщили, что на побережье временно оккупированного Мариуполя заметили мертвых дельфинов. Оккупанты разрушают не только дома и исторические достопримечательности в городе, но и экосистемы Азовского моря.