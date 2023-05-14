Из-за оккупантов гибнет все больше дельфинов: в горсовете Мариуполя бьют тревогу

У Мариуполя вымирают дельфины из-за действий окупантов. Фото: t.me/andriyshTime

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вымирание дельфинов у Мариуполя на берегу Азовского моря набирает обороты. Экология ухудшается в связи с действиями российских оккупантов.

Соответствующее заявление Андрющенко опубликовал в Telegram.

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Вымирают дельфины

"Мор пресноводных дельфинов в Азове вокруг Мариуполя набирает обороты. От ру*ни мрет все вокруг", — говорится в сообщении советника.

Позже он обнародовал пост об еще одном умершем дельфине, выброшенном на берег.

"Еще один за сегодня. Такого в это время года, при такой температуре еще не было никогда. Последствия оккупации даже для животных. От извергов", — отметил Андрющенко.

У Мариуполя вымирают дельфины из-за действий окупантов. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, что в Мариупольском городском совете сообщили, что на побережье временно оккупированного Мариуполя заметили мертвых дельфинов. Оккупанты разрушают не только дома и исторические достопримечательности в городе, но и экосистемы Азовского моря.