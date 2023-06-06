Чим загрожує підрив Каховської ГЕС: пояснення від найбільшого екоруху України

Внаслідок підриву Каховської ГЕС деякі населені пункти зазнали підтоплення. Фото: google.com

Сьогодні, 6 червня, російська окупаційна влада влаштувала справжній терор на українській землі — підірвала Каховську ГЕС. Експерти кажуть, що руйнування дамби призведе до жахливих екологічних, економічних та техногенних наслідків.

Про це повідомляє екорух України Let’s do it Ukraine.

Читайте також:

Можливі наслідки вибуху на Каховській дамбі

Експерти змоделювали найгірший випадок, який може статися. За словами дослідників, найбільше затоплення відбудеться на лівому (південно-східному) березі річки. Відомо, що зруйновано 11 із 28 прольотів греблі. Тобто орієнтовно ширина пробою – 177 метрів.

"Хвиля висотою 4 – 5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин. Після цього почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4 – 5 днів – підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва", — кажуть експерти.

Укргідроенерного зазначає, що через чотири дні водосховище "буде спрацьоване", — це означає, що вся вода витече і залишиться лише природне русло Дніпра.

Люди залишаться без питної води

Експерти наголошують, що, ймовірно, може припинитися постачання охолоджувальної води до ЗАЕС, Крим.

Окрім цього, може зупинитися постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Без питної води залишаться десятки міст та сіл.

Також без потрібної кількості води зупиниться робота на промислових підприємствах у Марганці, Нікополі, Покрові.

Найбільше постраждає екологія

Каховська ГЕС була чи не найважливішим джерелом прісної води для тварин та рослин. Через техногенну катастрофу людство отримає зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури у регіоні. А відповідно більший ризик посухи на полях центру і півдня України, кажуть експерти.

Для повного відновлення греблі може знадобитись від одного до трьох років — і це за умови повного звільнення Херсонщини. Однак за інформацією Укргідроенерго, станція відновленню не підлягає.

"В Україні відбулась глобальна катастрофа, екоцид, руйнування Каховської ГЕС, що призведе до непоправних наслідків. Довкілля не має кордонів, тож наслідки воєнних дій в Україні відчуватиме весь світ. Одномоментне зменшення води у величезному водосховищі призведе до малопередбачуваних екологічних наслідків: евакуація громадян, загибель великої кількості риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону. Закликаємо кожного жителя планети долучитись до подолання наслідків екоциду", – наголосила лідерка найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine Юлія Мархель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованою.

Додамо, деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Також ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.