Чем чреваты подрыв Каховской ГЭС: объяснение от крупнейшего экодвижения Украины

В результате подрыва Каховской ГЭС некоторые населенные пункты подтопились. Фото: google.com

Сегодня, 6 июня, российская оккупационная власть устроила настоящий террор на украинской земле – подорвала Каховскую ГЭС. Эксперты говорят, что разрушение дамбы приведет к ужасающим экологическим, экономическим и техногенным последствиям.

Об этом сообщает экодвижение Украины Let's do it Ukraine.

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Эксперты смоделировали самый плохой случай, который может произойти. По словам исследователей, наибольшее затопление произойдет на левом (юго-восточном) берегу реки. Известно, что разрушены 11 из 28 пролетов плотины. То есть ориентировочно ширина пробоя – 177 метров.

"Волна высотой 4 - 5 м ударит по Антоновскому мосту восточнее Херсона после 19 часов. После этого начнется подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4 - 5 дней - подъем воды вверх по реке Буг до Николаева", — говорят эксперты.

Укргидроэнерго отмечает, что через четыре дня водохранилище "будет сработано", — это означает, что вся вода вытечет и останется только естественное русло Днепра.

Люди останутся без питьевой воды

Эксперты отмечают, что, вероятно, может прекратиться поставка охлаждающей воды в ЗАЭС, Крым.

Кроме того, может остановиться поставка воды в системы орошения полей Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. Без питьевой воды останутся десятки городов и сел.

Также без необходимого количества воды остановится работа на промышленных предприятиях в Марганце, Никополе, Покрове.

Больше всего пострадает экология

Каховская ГЭС была едва ли не самым важным источником пресной воды для животных и растений. Из-за техногенной катастрофы человечество получит уменьшение осадков, пылевые бури, подъем температуры в регионе. А соответственно, больший риск засухи на полях центра и юга Украины, говорят эксперты.

Для полного восстановления плотины может потребоваться от одного до трех лет — и это при полном освобождении Херсонщины. Однако, по информации Укргидроэнерго, станция восстановлению не подлежит.

"В Украине произошла глобальная катастрофа, экоцид, разрушение Каховской ГЭС, что приведет к непоправимым последствиям. Окружающая среда не имеет границ, поэтому последствия военных действий в Украине будет ощущать весь мир. Одномоментное уменьшение воды в огромном водохранилище приведет к малопредсказуемым экологическим последствиям: эвакуация граждан большого количества рыбы, заболочение осушенных земель и изменение климатического режима региона. Призываем каждого жителя планеты приобщиться к преодолению последствий экоцида", — подчеркнула лидер крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine Юлия Мархель.

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС. В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

Добавим, некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Также мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.