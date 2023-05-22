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Дещо потрусило: до Каліфорнії завітав землетрус

22 травня 2023 05:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дещо потрусило: до Каліфорнії завітав землетрус
Асфальт розколовся внаслідок землетрусу. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Природа продовжує демонструвати свій характер. Вчора, 21 травня, у США біля узбережжя північної Каліфорнії стався потужний землетрус. Він мав магнітуду 5,5 бала.

Про це повідомляє Reuters.

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Землетрус у США

За інформацією від Геологічної служби США, зареєстрований землетрус на глибині 10 км та віддалений на 108 км на захід від громади Петролія, де проживає близько тисячі осіб.

Наразі немає звітів про пошкодження або постраждалих в результаті цього землетрусу.

Повідомляється, що землетрус, який мав магнітуду 6,4 бала та стався в Північній Каліфорнії у грудні 2022 року, всього за 5 км від узбережжя, призвів до втрати життя двох людей і десятки отримали поранення.

Землетруси у світі

Нагадаємо, що світ продовжує страждати від численних вибриків природи. Так, на острові Крит в Егейському морі стався землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Також ми повідомляли, що 21 травня біля островів Шикотан і Кунашир у Південних Курилах Росії було зафіксовано землетрус. О 20:30 за місцевим часом, було зафіксовано подію силою 5 балів.

Додамо, що центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5,0. Префектуру Ішікава, яка постраждала від потужного землетрусу зовсім нещодавно, 10 травня знову сколихнув підземний поштовх.

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