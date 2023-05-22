Немного потрясло: Калифорнию посетило землетрясение

Асфальт раскололся в результате землетрясения. Иллюстративное фото: google.com

Природа продолжает показывать свой характер. Вчера, 21 мая, в США у побережья северной Калифорнии произошло мощное землетрясение. У него была магнитуда 5,5 балла.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации от Геологической службы США, зарегистрировано землетрясение на глубине 10 км и удалено на 108 км к западу от общины Петролия, где проживает около тысячи человек.

Пока нет отчетов о повреждениях или пострадавших в результате этого землетрясения.

Сообщается, что землетрясение, которое имело магнитуду 6,4 балла и произошло в Северной Калифорнии в декабре 2022 года, всего в 5 км от побережья, привело к потере жизни двух человек и десятки получили ранения.

Землетрясения в мире

Напомним, что мир продолжает страдать от многочисленных выходок природы. Так, на острове Крит в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Также мы сообщали, что 21 мая у островов Шикотан и Кунашир в Южных Курилах России было зафиксировано землетрясение. В 20:30 по местному времени было зафиксировано событие силой 5 баллов.

Добавим, что центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, пострадавшей от мощного землетрясения совсем недавно, 10 мая утром снова потряс подземный толчок.