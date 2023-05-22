Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Немного потрясло: Калифорнию посетило землетрясение arrow

Немного потрясло: Калифорнию посетило землетрясение

22 мая 2023 05:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Немного потрясло: Калифорнию посетило землетрясение
Асфальт раскололся в результате землетрясения. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Природа продолжает показывать свой характер. Вчера, 21 мая, в США у побережья северной Калифорнии произошло мощное землетрясение. У него была магнитуда 5,5 балла.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Землетрясение в США

По информации от Геологической службы США, зарегистрировано землетрясение на глубине 10 км и удалено на 108 км к западу от общины Петролия, где проживает около тысячи человек.

Пока нет отчетов о повреждениях или пострадавших в результате этого землетрясения.

Сообщается, что землетрясение, которое имело магнитуду 6,4 балла и произошло в Северной Калифорнии в декабре 2022 года, всего в 5 км от побережья, привело к потере жизни двух человек и десятки получили ранения.

Землетрясения в мире

Напомним, что мир продолжает страдать от многочисленных выходок природы. Так, на острове Крит в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Также мы сообщали, что 21 мая у островов Шикотан и Кунашир в Южных Курилах России было зафиксировано землетрясение. В 20:30 по местному времени было зафиксировано событие силой 5 баллов.

Добавим, что центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, пострадавшей от мощного землетрясения совсем недавно, 10 мая утром снова потряс подземный толчок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас