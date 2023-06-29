До Києва приїхала відома екоактивістка Грета Тунберг

Володимир Зеленський та зустрічі з екоактивістами

Президент України Володимир Зеленський 29 червня зустрівся з членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Вона буде працювати над оцінкою наслідків війни для природи, розробляти рекомендації щодо покарання Росії за скоєння екологічних злочинів.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Про що говорили члени Міжнародної робочої групи

"За підрив Каховської ГЕС та екоцид Росія має дорого заплатити. Для подолання екологічних наслідків повинен бути створений дієвий механізм і це є частиною Формули миру Президента Володимира Зеленського", — зазначив очільник ОП.

За словами Єрмака, Зеленський зустрівся з співголовою Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем, віце-президенткою Європейського парламенту Гайді Гауталою, Президенткою Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон та екоактивісткою Гретою Тунберг.

Хто ще брав участь у зустрічі

Також у зустрічі взяли участь:

генеральний прокурор Андрій Костін,

заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма,

радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

За словами Володимира Зеленського, Міжнародна робоча група повинна опрацьовувати велике коло питань, які пов’язані із впливом агресії рф на екологічну систему в Україні.

Катастрофічні наслідки після підриву Каховської ГЕС

"Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону", — додав Єрмак.

Крім того, глава держави наголосив на важливості ініціатив представників Міжнародної робочої групи, які стосуються екологічних злочинів РФ та зауважив на тому, що Росія має справедливо понести відповідальність за злочин екоциду в Україні.

Своєю чергою співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем зазначила, що солідарна з Україною та буде допомагати в цей складний час для нашої держави.

"Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни. Президент Ірландії у 1990–1997 роках Мері Робінсон відзначила великі зусилля, яких докладає Україна до подолання екологічних проблем під час війни", — написав Єрмак.

Також за словами віце-президентки Гайді Гаутали, війна Росії, яку вона розпочала в Україні, продемонструвала тяжкість злочинів проти природи впродовж усього вторгнення, а в українському законодавстві це однозначно екоцид.

"Питання відповідальності за ці злочини має розв’язуватися як на національному, так і на міжнародному рівнях. Працюємо", — запевнив голова ОП.

Що сказав Зеленський

Зеленський теж прокометував зустріч.

"Вдячний за підтримку наших зусиль і за чітку позицію: агресор повинен відповідати за все скоєне проти людей і проти природи, проти життя загалом. Усі знищені життя та зламані долі, уся шкода природі, містам і селам, кожна втрата через цей екоцид — це пряма відповідальність російської держави", — зауважив президент.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС російські війська зіштовхнулися зі спалахом вірусних хвороб. Таким чином, окупанти почали робити кроки щодо усунення санітарно-епідемічного хаосу в деяких поселеннях тимчасово окупованої Херсонської області.