В Киев приехала известная экоактивистка Грета Тунберг

Владимир Зеленский и встречи с экоактивистами

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июня встретился со членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Она будет работать над оценкой последствий войны для природы, разрабатывать рекомендации по наказанию России за совершение экологических преступлений.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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О чем говорили члены Международной рабочей группы

"За подрыв Каховской ГЭС и экоцид Россия должна дорого заплатить. Для преодоления экологических последствий должен быть создан действенный механизм и это часть Формулы мира Президента Владимира Зеленского", — отметил глава ОП.

По словам Ермака, Зеленский встретился с сопредседателем Международной рабочей группы Маргот Вальстрем, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гауталой, президентом Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон и экоактивисткой Гретой Тунберг.

Кто еще участвовал во встрече

Также во встрече приняли участие:

генеральный прокурор Андрей Костин,

заместитель руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма,

советница руководителя Офиса Президента Дарья Заровна.

По словам Владимира Зеленского, Международная рабочая группа должна прорабатывать большой круг вопросов, связанных с влиянием агрессии России на экологическую систему в Украине.

Катастрофические последствия после подрыва Каховской ГЭС

"Глава государства привлек внимание собеседников к катастрофическим последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонщины. Это российское преступление также нанесло значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона", — добавил Ермак.

Кроме того, глава государства отметил важность инициатив представителей Международной рабочей группы, касающихся экологических преступлений РФ и отметил, что Россия должна справедливо понести ответственность за преступление экоцида в Украине.

В свою очередь, сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем отметила, что солидарна с Украиной и будет помогать в это сложное время для нашего государства.

"Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу по основным задачам Международной рабочей группы и привлечению внимания к экологическим последствиям войны. Президент Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон отметила большие усилия, которые приложила Украина для решения экологических проблем во время войны", — написал Ермак.

Также, по словам вице-президента Гайди Гаутали, война России, которую она начала в Украине, продемонстрировала тяжесть преступлений против природы на протяжении всего вторжения, а в украинском законодательстве это однозначно экоцид.

"Вопрос ответственности за эти преступления должен решаться как на национальном, так и на международном уровнях. Работаем", — заверил глава ОП.

Что сказал Зеленский

Зеленский тоже прокомментировал встречу.

"Благодарен за поддержку наших усилий и за четкую позицию: агрессор должен отвечать за все содеянное против людей и против природы, против жизни в целом. Все уничтожены жизни и сломанные судьбы, весь вред природе, городам и селам, каждая потеря из-за этого экоцида — это прямая ответственность российского государства", — отметил президент.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС, российские войска столкнулись со вспышкой вирусных болезней. Таким образом, оккупанты начали делать шаги по устранению санитарно-эпидемического хаоса в некоторых поселениях временно оккупированной Херсонской области.