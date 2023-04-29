ДСНС розповіла, скільки домогосподарств та земельних угідь досі підтоплені

Вода, яка затопила проїжджу частину в Київській області. Фото: Новини.LIVE

У гідрометеорологічному центрі повідомлялось, що планується сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Про це інформує ДСНС.

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Зниження рівня річок

Гідрологічний центр зазначав, що сезонне підняття води буде спостерігатись на територіях 8 областей: Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської. Наразі повідомляється про затоплені десятки тисяч гектарів угідь та порушення транспортного сполучення до населених пунктів в Чернігівській області.

ДСНС зазначає, що відбувається зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства:

Чернігівська — 378

Черкаська — 120

Дніпропетровська — 59

Полтавська — 35

Кіровоградська — 25

Київська — 7

Та 105 будинків:

Черкаська — 39

Дніпропетровська — 39

Кіровоградська — 25

Чернігівська — 2

"У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області", — повідомляють ДСНС.

Всього за добу підрозділами ДСНС: перевезено 85 осіб (з початку робіт — 4 тис. 361), відкачано води 792 м. куб. (з початку робіт — 58 тис. 983 м. куб.). До проведення робіт залучено 42 особи та 29 од. техніки (з початку робіт — 1 тис. 521 осіб та 715 од. техніки).

Нагадаємо, що 25 квітня рівень води в Дніпрі піднявся на 11 сантиметрів. Спеціалісти та рятувальники Києва слідкують за динамікою і готові до негайного реагування.