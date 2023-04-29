ДСНС розповіла, скільки домогосподарств та земельних угідь досі підтоплені
У гідрометеорологічному центрі повідомлялось, що планується сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.
Про це інформує ДСНС.
Зниження рівня річок
Гідрологічний центр зазначав, що сезонне підняття води буде спостерігатись на територіях 8 областей: Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської. Наразі повідомляється про затоплені десятки тисяч гектарів угідь та порушення транспортного сполучення до населених пунктів в Чернігівській області.
ДСНС зазначає, що відбувається зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства:
- Чернігівська — 378
- Черкаська — 120
- Дніпропетровська — 59
- Полтавська — 35
- Кіровоградська — 25
- Київська — 7
Та 105 будинків:
- Черкаська — 39
- Дніпропетровська — 39
- Кіровоградська — 25
- Чернігівська — 2
"У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області", — повідомляють ДСНС.
Всього за добу підрозділами ДСНС: перевезено 85 осіб (з початку робіт — 4 тис. 361), відкачано води 792 м. куб. (з початку робіт — 58 тис. 983 м. куб.). До проведення робіт залучено 42 особи та 29 од. техніки (з початку робіт — 1 тис. 521 осіб та 715 од. техніки).
Нагадаємо, що 25 квітня рівень води в Дніпрі піднявся на 11 сантиметрів. Спеціалісти та рятувальники Києва слідкують за динамікою і готові до негайного реагування.