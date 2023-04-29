ГСЧС рассказала, сколько домохозяйств и земельных угодий до сих пор подтоплены

Вода, затопившая проезжую часть в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

В гидрометеорологическом центре сообщалось, что планируется сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Об этом информирует ГСЧС.

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Снижение уровня рек

Гидрологический центр отметил, что сезонное поднятие воды будет наблюдаться на территориях 8 областей: Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской. В настоящее время сообщается о затопленных десятках тысяч гектаров угодий и нарушении транспортного сообщения в населенные пункты в Черниговской области.

ГСЧС отмечает, что происходит снижение уровня воды в реках и уменьшение количества подтопленных территорий. Остаются подтопленными 624 домохозяйства:

Черниговская — 378

Черкасская — 120

Днепропетровская — 59

Полтавская — 35

Кировоградская — 25

Киевская — 7

И 105 домов:

Черкасская — 39

Днепропетровская — 39

Кировоградская — 25

Черниговская — 2

"В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 19 тыс. 321 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 31 населенный пункт Черниговской области", — сообщают ГСЧС.

Всего за сутки подразделениями ГСЧС: перевезено 85 человек (с начала работ — 4 тыс. 361), откачано воды 792 куб. (с начала работ — 58 тыс. 983 м. куб.). К проведению работ привлечены 42 человека и 29 ед. техники (с начала работ — 1 тыс. 521 человек и 715 ед. техники).

Напомним, что 25 апреля уровень воды в Днепре поднялся на 11 сантиметров. Специалисты и спасатели Киева следят за динамикой и готовы к немедленному реагированию.