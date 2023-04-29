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ГСЧС рассказала, сколько домохозяйств и земельных угодий до сих пор подтоплены

29 апреля 2023 12:40
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ГСЧС рассказала, сколько домохозяйств и земельных угодий до сих пор подтоплены
Вода, затопившая проезжую часть в Киевской области. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В гидрометеорологическом центре сообщалось, что планируется сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Об этом информирует ГСЧС.

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Снижение уровня рек

Гидрологический центр отметил, что сезонное поднятие воды будет наблюдаться на территориях 8 областей: Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской. В настоящее время сообщается о затопленных десятках тысяч гектаров угодий и нарушении транспортного сообщения в населенные пункты в Черниговской области.

ГСЧС отмечает, что происходит снижение уровня воды в реках и уменьшение количества подтопленных территорий. Остаются подтопленными 624 домохозяйства:

  • Черниговская — 378
  • Черкасская — 120
  • Днепропетровская — 59
  • Полтавская — 35
  • Кировоградская — 25
  • Киевская — 7

И 105 домов:

  • Черкасская — 39
  • Днепропетровская — 39
  • Кировоградская — 25
  • Черниговская — 2

"В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 19 тыс. 321 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 31 населенный пункт Черниговской области", — сообщают ГСЧС.

Всего за сутки подразделениями ГСЧС: перевезено 85 человек (с начала работ — 4 тыс. 361), откачано воды 792 куб. (с начала работ — 58 тыс. 983 м. куб.). К проведению работ привлечены 42 человека и 29 ед. техники (с начала работ — 1 тыс. 521 человек и 715 ед. техники).

Напомним, что 25 апреля уровень воды в Днепре поднялся на 11 сантиметров. Специалисты и спасатели Киева следят за динамикой и готовы к немедленному реагированию.

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