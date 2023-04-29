ГСЧС рассказала, сколько домохозяйств и земельных угодий до сих пор подтоплены
В гидрометеорологическом центре сообщалось, что планируется сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.
Об этом информирует ГСЧС.
Снижение уровня рек
Гидрологический центр отметил, что сезонное поднятие воды будет наблюдаться на территориях 8 областей: Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской. В настоящее время сообщается о затопленных десятках тысяч гектаров угодий и нарушении транспортного сообщения в населенные пункты в Черниговской области.
ГСЧС отмечает, что происходит снижение уровня воды в реках и уменьшение количества подтопленных территорий. Остаются подтопленными 624 домохозяйства:
- Черниговская — 378
- Черкасская — 120
- Днепропетровская — 59
- Полтавская — 35
- Кировоградская — 25
- Киевская — 7
И 105 домов:
- Черкасская — 39
- Днепропетровская — 39
- Кировоградская — 25
- Черниговская — 2
"В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 19 тыс. 321 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 31 населенный пункт Черниговской области", — сообщают ГСЧС.
Всего за сутки подразделениями ГСЧС: перевезено 85 человек (с начала работ — 4 тыс. 361), откачано воды 792 куб. (с начала работ — 58 тыс. 983 м. куб.). К проведению работ привлечены 42 человека и 29 ед. техники (с начала работ — 1 тыс. 521 человек и 715 ед. техники).
Напомним, что 25 апреля уровень воды в Днепре поднялся на 11 сантиметров. Специалисты и спасатели Киева следят за динамикой и готовы к немедленному реагированию.