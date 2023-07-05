Екологиня розповіла можливі сценарії розповсюдження радіації в разі вибуху ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Розповсюдження радіації у випадку підриву Запорізької АЕС напряму залежатиме від швидкості та напрямку вітру. А від висоти ядерного гриба залежить, наскільки постраждають люди, що живуть найближче.

Про можливі наслідки підриву ЗАЕС Новини.LIVE розповіла екоаудиторка та керівниця громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка.

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Враховувати потрібно все

Зазвичай для узагальнення розглядають радіус найбільшого ураження — 30 кілометрів. Однак дуже багато факторів насправді впливатиме на розповсюдження радіації.

Потрібно враховувати погодні умови, напрямок та швидкість вітру, а також потужність самого вибуху.

Варто памʼятати, що радіація буде розповсюджуватись дуже швидко, і вітер цьому сприятиме.

Велике значення також матиме висота підняття ядерного гриба, яка залежить від потужності вибуху. Адже чим вище він підніметься, тим краще буде розсіювання.

"Чим вище буде цей гриб, тим для людей, які живуть поруч із вибухом, у цій 30-кілометровій зоні, їм буде "легше", якщо так можна сказати. Для них це трошечки краще. Але для тих, хто живе далі, їм буде гірше.

І навпаки — якщо вибух буде не такий потужний, наприклад, і цей гриб буде меншим, тоді більше будуть страждати ті люди, які перебувають поряд із грибом, і менше — ті, які перебувають далі", — розповідає еколог Тетяна Лампіка.

Забруднення Чорного моря

На думку екологині, на 100% не можна сказати, що Чорне море постраждає. Як і не можна оцінити рівень забруднення.

"Я не думаю, що ураження буде сильне. Море має властивості відновлюватись за рік-два, тобто на наступний сезон відновиться, а там уже будемо дивитись, яка потужність буде. Чорне море — воно у нас сильне, воно зможе подолати. Воно як Україна", — пояснює екологиня.

Також, варто зазначити, що через сучасніші засоби безпеки наслідки підриву ЗАЕС будуть меншими, ніж у Чорнобилі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що росіяни розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків ЗАЕС. А мережею ширились російські повідомлення щодо можливого підриву станції Україною.

А вже 5 липня "Росатом" цинічно повідомив, що вибуху не було, бо Зеленського "відмовили" від цього західні лідери.