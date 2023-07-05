Эколог рассказала возможные сценарии распространения радиации при взрыве ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Распространение радиации при подрыве Запорожской АЭС будет напрямую зависеть от скорости и направлении ветра. А от высоты ядерного гриба зависит, насколько пострадают люди, которые находятся ближе всего.

О возможных последствиях подрыва ЗАЭС Новини.LIVE рассказала экоаудитор и руководительница общественного формирования "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

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Учитывать нужно все

Обычно для обобщения рассматривают радиус наибольшего поражения — 30 километров. Однако очень много факторов действительно будет влиять на распространение радиации.

Следует учитывать погодные условия, направление и скорость ветра, а также мощность самого взрыва.

Следует помнить, что радиация будет распространяться очень быстро, и ветер будет способствовать этому.

Большое значение будет иметь высота поднятия ядерного гриба, которая зависит от мощности взрыва. Ведь чем выше он поднимется, тем лучше будет рассеяние.

"Чем выше будет этот гриб, тем для людей, живущих рядом со взрывом, в этой 30-километровой зоне, им будет "легче", если так можно сказать. Для них это немного лучше. Но для тех, кто живет дальше, им будет хуже.

И наоборот — если взрыв будет не столь мощный, например, и этот гриб будет меньше, тогда больше будут страдать те люди, которые находятся рядом с грибом, и меньше — те, которые находятся дальше", — рассказывает эколог Татьяна Лампика.

Загрязнение Черного моря

По мнению эколога, на 100% нельзя сказать, что Черное море пострадает. Как нельзя оценить уровень загрязнения.

"Я не думаю, что поражение будет сильное. Море имеет свойства восстанавливаться через год-два, то есть на следующий сезон восстановится, а там уже будем смотреть, какая мощность будет. Черное море — оно у нас сильное, оно сможет преодолеть. Оно как Украина", – объясняет эколог.

Также стоит отметить, что из-за более современных средств безопасности последствия подрыва ЗАЭС будут меньше, чем в Чернобыле.

Напомним, накануне стало известно, что россияне разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС. А по сети ширились российские сообщения о возможном подрыве станции по Украине.

А уже 5 июля "Росатом" цинично сообщил, что взрыва не было, потому что Зеленского "отговорили" от этого западные лидеры.