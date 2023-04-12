Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Енергоатом підписав угоду з канадською організацією САМЕСО: які переваги для АЕС України arrow

Енергоатом підписав угоду з канадською організацією САМЕСО: які переваги для АЕС України

12 квітня 2023 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Енергоатом підписав угоду з канадською організацією САМЕСО: які переваги для АЕС України
Президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель та президент Енергоатому Петро Котін. Фото: пресслужба Енергоатому
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Енергоатом підписав угоду з канадською компанією САМЕСО. Цей договір дозволить втілити програму використання вітчизняного урану в ядерному паливі для українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

Читайте також:

Деталі угоди

У Канаді в присутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля президент Енергоатому Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель підписали "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату".

"Це знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок — стабільне забезпечення електроенергією громадян", — заявив Котін.

Укладена угода дасть змогу використовувати вітчизняний уран під час виробництва ядерного палива для АЕС України.

 

Нагадаємо, що Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB