Енергоатом підписав угоду з канадською організацією САМЕСО: які переваги для АЕС України

Президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель та президент Енергоатому Петро Котін. Фото: пресслужба Енергоатому

Енергоатом підписав угоду з канадською компанією САМЕСО. Цей договір дозволить втілити програму використання вітчизняного урану в ядерному паливі для українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

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Деталі угоди

У Канаді в присутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля президент Енергоатому Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель підписали "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату".

"Це знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок — стабільне забезпечення електроенергією громадян", — заявив Котін.

Укладена угода дасть змогу використовувати вітчизняний уран під час виробництва ядерного палива для АЕС України.

Нагадаємо, що Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.