Энергоатом подписал соглашение с канадской организацией САМЕСО: какие преимущества для АЭС Украины
Энергоатом подписал соглашение с канадской компанией САМЕСО. Этот договор позволит реализовать программу использования отечественного урана в ядерном топливе для украинских атомных электростанций.
Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.
Детали сделки
В Канаде в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля президент Энергоатома Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель подписали "Договор на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата".
"Это знаковое событие для украинской ядерной отрасли, она гарантирует ее стабильность и как следствие - стабильное обеспечение электроэнергией граждан", — заявил Котин.
Заключенное соглашение позволит использовать отечественный уран при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.
Напомним, что Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.