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Энергоатом подписал соглашение с канадской организацией САМЕСО: какие преимущества для АЭС Украины

12 апреля 2023 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Энергоатом подписал соглашение с канадской организацией САМЕСО: какие преимущества для АЭС Украины
Президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель и президент Энергоатома Петр Котин. Фото: прессслужба Энергоатома
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Энергоатом подписал соглашение с канадской компанией САМЕСО. Этот договор позволит реализовать программу использования отечественного урана в ядерном топливе для украинских атомных электростанций.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

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В Канаде в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля президент Энергоатома Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель подписали "Договор на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата".

"Это знаковое событие для украинской ядерной отрасли, она гарантирует ее стабильность и как следствие - стабильное обеспечение электроэнергией граждан", — заявил Котин.

Заключенное соглашение позволит использовать отечественный уран при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.

 

Напомним, что Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.

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