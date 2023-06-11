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Фотограф зазирнув у пащу акули: приголомшливі кадри

11 червня 2023 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Фотограф зазирнув у пащу акули: приголомшливі кадри
Чоловік фотографує пащу акули. Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Захисник океану Зімі Да Кід зняв своє занурення біля Багамських островів, де він сфотографував пащу акули. Це було зроблено для підтримки проєкту з захисту океанічних і морських тварин.

Відповідне відео з фото чоловік оприлюднив в Instagram.

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Швейцарський фотограф Зімі Да Кід у дописі під відео зазначив, що таким чином хоче показати красу акул, що скоро зникнуть. Він намагається привернути увагу людей до життя в океані, яке непоправно може змінитися саме через шкідливу для природи людську діяльність.

Чоловік фотографує пащу акули. Скриншот із відео
Чоловік фотографує пащу акули. Скриншот із відео
Чоловік фотографує пащу акули. Скриншот із відео
Чоловік фотографує пащу акули. Скриншот із відео
Чоловік фотографує пащу акули. Скриншот із відео
Кадр із пащі акули. Скриншот із відео

Нагадаємо, що 8 червня на популярному курорті у Єгипті акула напала на російського туриста. Чоловік загинув.

Також ми писали, що в Єгипті спіймали акулу, яка з'їла російського туриста на курорті у місті Хургарда. Попри це в море ще нікого не пускають.

Додамо, що на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.

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