Фотограф зазирнув у пащу акули: приголомшливі кадри
Захисник океану Зімі Да Кід зняв своє занурення біля Багамських островів, де він сфотографував пащу акули. Це було зроблено для підтримки проєкту з захисту океанічних і морських тварин.
Відповідне відео з фото чоловік оприлюднив в Instagram.
Приголомшливі фото пащі акули
Швейцарський фотограф Зімі Да Кід у дописі під відео зазначив, що таким чином хоче показати красу акул, що скоро зникнуть. Він намагається привернути увагу людей до життя в океані, яке непоправно може змінитися саме через шкідливу для природи людську діяльність.
Нагадаємо, що 8 червня на популярному курорті у Єгипті акула напала на російського туриста. Чоловік загинув.
Також ми писали, що в Єгипті спіймали акулу, яка з'їла російського туриста на курорті у місті Хургарда. Попри це в море ще нікого не пускають.
Додамо, що на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.