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Фотограф заглянул в пасть акулы: ужасающие кадры

11 июня 2023 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Фотограф заглянул в пасть акулы: ужасающие кадры
Мужчина фотографирует пасть акулы. Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Защитник океана Зими Да Кид снял свое погружение у Багамских островов, где он сфотографировал пасть акулы. Это было сделано для поддержки проекта защиты океанических и морских животных.

Соответствующее видео с фото мужчина обнародовал в Instagram.

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Швейцарский фотограф Зими Да Кид в сообщении под видео отметил, что таким образом хочет показать красоту акул, что исчезают. Он пытается привлечь внимание людей к жизни в океане, которая невосполнимо может измениться именно из-за вредной для природы человеческой деятельности.

Мужчина фотографирует пасть акулы. Скриншот с видео
Мужчина фотографирует пасть акулы. Скриншот с видео
Мужчина фотографирует пасть акулы. Скриншот с видео
Мужчина фотографирует пасть акулы. Скриншот с видео
Мужчина фотографирует пасть акулы. Скриншот с видео
Фото из пасти акулы. Скриншот с видео

Напомним, что 8 июня на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.

Также мы писали, что в Египте поймали акулу, съевшую русского туриста на курорте в городе Хургарда. Несмотря на это, в море еще никого не пускают.

Добавим, что на Одесчине пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыбы. Последствия экоцида — ужасающие.

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