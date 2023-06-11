Фотограф заглянул в пасть акулы: ужасающие кадры
Защитник океана Зими Да Кид снял свое погружение у Багамских островов, где он сфотографировал пасть акулы. Это было сделано для поддержки проекта защиты океанических и морских животных.
Соответствующее видео с фото мужчина обнародовал в Instagram.
Ужасающие фото пасти акулы
Швейцарский фотограф Зими Да Кид в сообщении под видео отметил, что таким образом хочет показать красоту акул, что исчезают. Он пытается привлечь внимание людей к жизни в океане, которая невосполнимо может измениться именно из-за вредной для природы человеческой деятельности.
Напомним, что 8 июня на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.
Также мы писали, что в Египте поймали акулу, съевшую русского туриста на курорте в городе Хургарда. Несмотря на это, в море еще никого не пускают.
Добавим, что на Одесчине пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыбы. Последствия экоцида — ужасающие.