Генпрокуратура РФ визнали Greenpeace "небажаною організацією"

Генеральна прокуратура РФ. Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною діяльність природоохоронної організації Greenpeace International на території країни. Причиною стало нібито фінансування російських компаній-"іноагентів" та "антиросійська пропаганда".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби російської Генпрокуратури.

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Антиросійський "Грінпіс"

За версією Генпрокуратури, міжнародна природоохоронна організація нібито намагалася втручатися у внутрішні справи РФ. У заяві йдеться про те, що за результатами вивчення матеріалів, які надійшли, встановлено, що діяльність Greenpeace International становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації.

Зокрема, йдеться про те, що робота "Грінпісу" нерідко перешкоджає реалізації російських державних програм. Нібито організація намагається завадити здійсненню вигідних інфраструктурних та енергетичних проєктів, за допомогою неузгоджених масових публічних акцій.

Природоохоронні акції, що проходять в усьому світі в цілях збереження планети, для Росії, як виявилось, становлять особливу загрозу.

До того ж, Генпрокуратура РФ звинувачує Greenpeace у фінансуванні діяльності російських організацій-"іноагентів" та "антиросійській пропаганді" від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Зусилля фонду спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та спробу зміни влади в країні неконституційним шляхом", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, війна залишає надзвичайно токсичну спадщину для навколишнього середовища та здоров'я людей, боротися з якою, зокрема, Україні, доведеться ще роками.