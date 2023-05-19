Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Генпрокуратура РФ назвала Greenpeace "нежелательной организацией" arrow

Генпрокуратура РФ назвала Greenpeace "нежелательной организацией"

19 мая 2023 19:04
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Генпрокуратура РФ назвала Greenpeace "нежелательной организацией"
Генеральная прокуратура РФ. Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Генеральная прокуратура России сочла нежелательной деятельность природоохранной организации Greenpeace International на территории страны. Причиной стало якобы финансирование российских компаний-"иноагентов" и "антироссийская пропаганда".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской Генпрокуратуры.

Читайте также:

Антироссийский "Гринпис"

По версии Генпрокуратуры, международная природоохранная организация якобы пыталась вмешиваться во внутренние дела РФ. В заявлении говорится, что по результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность Greenpeace International представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В частности, говорится, что работа "Гринписа" нередко препятствует реализации российских государственных программ. Якобы организация пытается помешать осуществлению выгодных инфраструктурных и энергетических проектов посредством несогласованных массовых публичных акций.

Природоохранные акции, проходящие во всем мире в целях сохранения планеты, для России, как оказалось, представляют особую угрозу.

К тому же Генпрокуратура РФ обвиняет Greenpeace в финансировании деятельности российских организаций-"иноагентов" и "антироссийской пропаганде" с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", — подытожили в ведомстве.

Напомним, что война оставляет очень токсичное наследие для окружающей среды и здоровья людей, бороться с которым, в частности, Украине, придется еще годами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас