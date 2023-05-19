Генпрокуратура РФ назвала Greenpeace "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура РФ. Фото: росСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

Генеральная прокуратура России сочла нежелательной деятельность природоохранной организации Greenpeace International на территории страны. Причиной стало якобы финансирование российских компаний-"иноагентов" и "антироссийская пропаганда".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской Генпрокуратуры.

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По версии Генпрокуратуры, международная природоохранная организация якобы пыталась вмешиваться во внутренние дела РФ. В заявлении говорится, что по результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность Greenpeace International представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В частности, говорится, что работа "Гринписа" нередко препятствует реализации российских государственных программ. Якобы организация пытается помешать осуществлению выгодных инфраструктурных и энергетических проектов посредством несогласованных массовых публичных акций.

Природоохранные акции, проходящие во всем мире в целях сохранения планеты, для России, как оказалось, представляют особую угрозу.

К тому же Генпрокуратура РФ обвиняет Greenpeace в финансировании деятельности российских организаций-"иноагентов" и "антироссийской пропаганде" с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", — подытожили в ведомстве.

Напомним, что война оставляет очень токсичное наследие для окружающей среды и здоровья людей, бороться с которым, в частности, Украине, придется еще годами.